Le meurtre d'une jeune fille de 14 ans par la police de Los Angeles alors qu'elle était dans une cabine d'essayage d'un grand magasin (Counterpunch)

Le meurtre d'une jeune fille de 14 ans par la police de Los Angeles. Article originel : The LAPD Murder of a 14-Year-Old Girl Par Dave Lindorff Counterpunch, 28.12.21

La mort par balle par la police de Los Angeles de Valentina Orellana-Peralta, 14 ans, qui a trouvé la mort dans une cabine d'essayage d'un magasin Burlington Outlet alors qu'elle essayait avec sa mère une robe pour son 15e anniversaire, est une atrocité qui dépasse l'entendement.



Je me moque des excuses avancées par le ou les flics qui ont tiré des coups de feu, dont l'un a arraché la vie de cette jeune fille alors que sa mère horrifiée devait regarder et tenter désespérément de la sauver. Il n'y a tout simplement aucune justification possible pour tirer avec des armes de police dans un magasin bondé.

Je ne peux même pas supporter d'essayer d'imaginer l'agonie que sa famille subit maintenant, surtout en écoutant les excuses fatiguées de la police et les platitudes boiteuses qui accompagnent toujours ces actes monstrueux trop fréquents des centurions des Etats-Unis.

Les rapports de presse citant des responsables de la police disent que la police a été appelée parce qu'un homme attaquait un client du magasin avec un cadenas de vélo "robuste" et "menaçait de détruire la propriété du magasin". En soi, cela ne semble pas terriblement effrayant et ne justifie pas l'utilisation des armes à feu de la police, surtout avec trois officiers sur les lieux à ce moment-là. Des coups de feu ont également été signalés, selon la police. Mais même si c'était le cas - et aucune arme n'a été retrouvée chez l'agresseur, qui a également été tué par les balles de la police, et il n'y a aucun rapport indiquant qu'il a tiré sur la police ou qu'il avait une arme à la main lorsqu'il a été tué - la police ne devrait pas être excusée de faire feu en "légitime défense" ou pour mettre fin à une situation dans une situation où il y a une foule de personnes dans la ligne de tir potentielle.

La responsabilité première de la police est et doit toujours être de protéger le public. Un point c'est tout.

Leur responsabilité première n'est absolument pas de protéger les biens, et certainement pas de se protéger eux-mêmes. Les policiers portent ou devraient porter des gilets pare-balles en service, et ils doivent, dans le cadre de leur acceptation du travail de policier, accepter la responsabilité de placer la sécurité du public avant les préoccupations concernant leur propre vie.

Ce n'est pas ce qui s'est passé ici.

Nous entendons les commentaires de la police dans les reportages, selon lesquels le tir mortel qui a mis fin à la jeune vie de la petite Valentina a percé un mur "solide" dont la police n'avait "aucun moyen de savoir" qu'il y avait des cabines d'essayage derrière. C'est tout simplement de la foutaise ! Tout le monde, y compris la police, doit savoir comment sont construits les grands magasins comme Burlington Outlets, avec des cloisons bon marché en carton comprimé installées dans un grand espace ouvert pour séparer les différents départements et créer des vestiaires peu solides. Il n'y a probablement pas un seul mur en béton à tous les étages dans les limites d'un grand magasin. Tout n'est que bric-à-brac des constructions faciles à déplacer et à modifier à l'intérieur de ces espaces.



Ce qui s'est passé dans ce meurtre tragique d'une jeune fille, c'est que la police a adopté la même approche que celle employée par l'armée étatsunienne pour les assauts dans ses guerres impériales : ils sont entrés dans la pièce prêts à "éliminer" un "mauvais acteur" et ont placé leur propre sécurité au premier plan. Les civils se trouvant dans la zone cible n'étaient que des "dommages collatéraux", au mauvais endroit au mauvais moment.

Ce qui s'est passé n'est pas du maintien de l'ordre, mais un assaut militaire. D'ailleurs, lorsqu'une telle action se produit dans des endroits comme la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan ou tout autre endroit où les États-Unis envoient leurs "guerriers" ces jours-ci, il s'agit en fait d'un crime de guerre. En effet, selon les règles internationales de la guerre, les attaques ne sont pas censées avoir lieu lorsqu'il existe une probabilité ou un risque de pertes civiles importantes. En d'autres termes, du moins d'un point de vue juridique, la police étatsunienne est plus libre de tuer des innocents que les soldats.



Aux États-Unis, nous sommes en train de devenir une société habituée à ce genre de massacre de civils par la police, de manière occasionnelle et largement impunie. La police tire fréquemment des coups de feu à travers des portes opaques lors d'effractions de maisons "sans frapper" pour procéder à des arrestations ou à des perquisitions, et si quelqu'un est tué, comme ce fut le cas de Breonna Taylor à Louisville, dans le Kentucky, l'année dernière lors d'un tel raid, les policiers sont exonérés. Les procureurs concluent généralement que les policiers ne faisaient que "leur travail" et refusent de les inculper. S'ils les inculpent, les juges et les jurys qui sont sélectionnés parviennent généralement à la même conclusion.

Ce dernier meurtre est encore pire que de tirer à travers une porte d'appartement. Tirer avec une arme de police dans un magasin bondé, dans n'importe quelle situation, sauf peut-être - et je dis bien peut-être - une prise d'otages où un homme armé tient un pistolet sur la tête d'un captif, doit être totalement inacceptable. Et rien n'indique que cette dernière tuerie ait eu lieu dans ce contexte.

Pour une fois, j'aimerais voir un officier de police qui assassine un enfant de la sorte rendre son arme et son badge, admettre qu'il a commis une atrocité inexcusable, et ne pas essayer d'obtenir un avocat pour se tirer d'affaire et conserver son emploi de policier.

Je n'ai encore jamais vu cela se produire pendant toutes les années où j'ai couvert les meurtres effectués par des policiers.

Il devrait y avoir un licenciement immédiat de tout officier de police qui a tiré avec une arme dans cet incident particulier ...

