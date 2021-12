Le New York Times a révélé qu'une cellule ultrasecrète de l'armée U.S., connue sous le nom de Talon Anvil, a contourné les mesures de protection et a ordonné à plusieurs reprises des frappes aériennes qui ont tué un nombre incalculable de civils en Syrie (The Cradle)

Une cellule secrète étatsunienne de raid aérien est responsable d'un nombre incalculable de morts civiles en Syrie : Rapport

Article originel : Secret US strike cell responsible for untold number of civilian deaths in Syria: Report

The Cradle, 14.12.21

La cellule d'attaque Talon Anvil de l'armée étatsunienne a joué un "rôle majeur" dans le largage de plus de 100 000 bombes en Syrie. Le New York Times (NYT) a révélé qu'une cellule ultrasecrète de l'armée étatsunienne, connue sous le nom de Talon Anvil, a contourné les mesures de protection et a ordonné à plusieurs reprises des frappes aériennes qui ont tué un nombre incalculable de civils en Syrie, sous prétexte de cibler des combattants de l'EI. Selon le rapport publié le 12 décembre, le groupe de l'ombre a opéré depuis des pièces anonymes "encombrées d'écrans plats" en trois équipes 24 heures sur 24 entre 2014 et 2019. Parmi les responsables étatsuniens, Talon Anvil était connu pour ne pas tenir compte des procédures de sauvegarde afin de fonctionner à la "vitesse de la guerre", et a occulté un nombre incalculable de morts civiles, notamment des agriculteurs essayant de récolter, des enfants dans la rue, des familles fuyant les combats et des villageois se réfugiant dans des bâtiments. Le rapport du NYT affirme également que Talon Anvil a joué un "rôle de premier plan" dans le largage de plus de 100 000 bombes dans le pays déchiré par la guerre. "Ils étaient impitoyablement efficaces et bons dans leur travail... mais ils ont aussi fait beaucoup de mauvaises frappes", a déclaré au NYT un ancien officier de renseignement de l'armée de l'air qui a travaillé sur des centaines de missions classifiées de Talon Anvil. Parmi les nombreuses campagnes de bombardement dont Talon Anvil était responsable figure la frappe aérienne de 2019 dans le gouvernorat de Dayr al-Zawr, dans l'est de la Syrie, qui a tué plus de 60 civils, dont des dizaines de femmes et d'enfants. Cette attaque particulière a été décrite comme faisant "partie d'un schéma de frappes imprudentes qui a commencé des années plus tôt." Les responsables de l'US Air Force qui se sont entretenus avec le NYT sous couvert d'anonymat ont déclaré qu'au fil des ans, ils ont informé leurs commandants à plusieurs reprises du mépris de Talon Anvil pour la vie des civils. Cependant, les chefs militaires semblaient réticents à examiner de près la cellule d'attaque car elle "menait l'offensive" sur le champ de bataille. Selon Larry Lewis, ancien conseiller du Pentagone et du Département d'État, chaque année où Talon Anvil a opéré en Syrie, le nombre de victimes civiles a augmenté de manière significative.

Lewis affirme également que les commandants militaires étatsuniens "ont favorisé ces tactiques en omettant de souligner l'importance de réduire les pertes civiles." Il épingle le général Stephen J. Townsend, qui a commandé les troupes étatsuniennes en Syrie en 2016 et 2017, comme étant "dédaigneux des rapports généralisés des médias d'information et des organisations de défense des droits de l'homme décrivant le bilan croissant." Les opérations de Talon Anvil étaient hautement classifiées et la cellule de frappe dans son ensemble n'a jamais existé de manière officielle. Elle était dirigée par une unité d'opérations spéciales classifiée appelée Task Force 9, dont les autres tâches comprenaient la formation de groupes armés syriens et kurdes alliés. La cellule d'intervention aurait travaillé dans de "fades bureaux" en Irak et en Syrie et contrôlait une "flotte de drones Predator et Reaper équipés de missiles Hellfire de précision et de bombes à guidage laser". Ils menaient la plupart de leurs opérations en se basant sur des tuyaux des forces alliées, des interceptions électroniques secrètes, des caméras de drones et d'autres informations pour trouver des cibles ennemies. Un ancien membre de Talon Anvil a déclaré au NYT que la cellule d'attaque décidait souvent que quelque chose était une cible ennemie avec peu de preuves à l'appui. Mais à mesure que les soupçons s'accumulaient sur leurs tactiques, Talon Anvil a commencé à classer presque toutes ses attaques comme défensives, même lorsque les cibles se trouvaient à 160 km des lignes de front.

"Il est plus rapide de recourir à l'autodéfense", dit Lewis. "C'est plus facile d'obtenir une autorisation". Les opérateurs de drones étaient également connus pour détourner les caméras des drones loin des cibles avant de lancer des bombes ou des missiles pour éviter de rendre des comptes. Les opérateurs faisaient également pression sur les analystes, qui regardaient les images des drones après que les frappes aient eu lieu, pour qu'ils signalent qu'ils avaient vu des armes ou d'autres preuves qui justifieraient une frappe. S'ils refusaient, la cellule demandait simplement un autre analyste.