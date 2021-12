Le passeport vaccinal - Une nouvelle kafkaienne (Off Guardian)

Quelqu'un a dû dénoncer Josef K, car un matin, sans avoir rien fait de vraiment mal, il a été arrêté.

Sa logeuse, Frau Grubach, avait une cuisinière qui lui apportait le petit-déjeuner chaque jour vers huit heures, mais cette fois-ci, elle n'est pas venue. Au lieu de cela, il y avait deux messieurs en vêtements gris foncé debout près de la porte.

"Pouvons-nous voir votre passeport vaccinal ?" demandent-ils.

Josef K, célibataire au chômage et vivant principalement à la maison, ne savait pas qu'il devait se faire vacciner, et encore moins avoir sur lui un "passeport vaccinal", un concept qu'il n'a pas vraiment compris, même si les deux messieurs le lui ont expliqué dans les moindres détails.

Après avoir dénié avoir un passeport vaccinal, un certificat, un QR-code ou toute autre preuve d'une vaccination actuelle et à jour, les deux messieurs ont déclaré son arrestation.

"Mais pourquoi suis-je arrêté ?" a demandé Josef K, timidement et poliment, car il détestait être impoli, même envers des inconnus qui le réveillaient tôt le matin à l'improviste.

Les deux hommes lui expliquent qu'une terrible maladie contagieuse sévit dans la ville et que, comme les vaccins sont désormais obligatoires et que Josef K n'en a pas reçu, qu'il n'a pas non plus de certificat de vaccination ni de passeport, il met en danger la santé et la sécurité publiques.



Josef K a répondu qu'il ne comprenait pas comment il pouvait mettre en danger qui que ce soit, et encore moins l'ensemble de la société, puisqu'il n'avait jamais eu la maladie dont ils parlaient, et ne pouvait donc pas la propager. D'ailleurs, il ne quittait pratiquement pas sa maison ces jours-ci. Mais cela n'a servi à rien.

Ces messieurs étaient catégoriques : il était un criminel pour ne pas s'être soumis à cette procédure médicale encore expérimentale, qui était pourtant, lui assuraient-ils, "sûre et efficace à 100%".

"Mais pourquoi ce vaccin est-il obligatoire ?" a-t-il demandé. "Ne peut-il pas être simplement facultatif pour ceux qui le souhaitent ?"



On lui a répondu que ce n'est qu'avec une population entièrement vaccinée à 100%, ce qui signifiait alors deux "vaccins" plus un autre "rappel" tous les six mois, que la ville pourrait atteindre une "immunité de groupe", et donc arrêter la propagation de la maladie et mettre fin à la pandémie.

"Le vaccin arrête donc la propagation de la maladie ?", a demandé Josef.

Ici, les deux messieurs ont dû faire une pause embarrassée et admettre que le vaccin n'arrêtait pas vraiment la propagation, et qu'en fait il y avait eu plus de cas depuis l'introduction du vaccin qu'avant, mais ils ont insisté sur le fait que les non-vaccinés étaient le problème, car en n'étant pas vaccinés de manière irresponsable, ils donnaient le mauvais exemple au reste de la population. En outre, le concept de "passeport vaccinal" ne pourrait pas fonctionner pleinement si les gens ne recevaient pas leurs vaccins obligatoires tous les six mois.

"Mais si le vaccin n'empêche pas la propagation, à quoi servent les passeports vaccinaux ?", demande Josef.

Là, les deux messieurs ont dû faire une nouvelle pause embarrassée, et l'informer que l'intérêt des passeports vaccinaux était de forcer les gens à se faire vacciner, afin qu'ils soient protégés de la contagion par les non-vaccinés, même s'ils pouvaient toujours l'attraper par les vaccinés, mais au moins cela pouvait fournir des informations de suivi utiles aux autorités. Ce n'est qu'avec une vaccination totale qu'il serait possible pour la société de "revenir à la normale".

"Mais si nous avons besoin d'un vaccin tous les six mois, et d'un 'passeport vaccinal' pour aller n'importe où, et que nous devons toujours porter des masques à l'intérieur, et souffrir de confinements chaque hiver, et que nous ne nous débarrassons même pas de la maladie, alors comment de quelque manière que cela soit, cela peut-il être un 'retour à la normale' ?", a demandé Josef une fois de plus.

Les messieurs ont commencé à perdre patience. L'un d'eux a fait un geste menaçant et l'autre a bloqué la porte, au cas où Josef K essayait de les distraire avec des questions compliquées tout en planifiant une évasion.

Josef K ne comprenait toujours pas pourquoi ils essayaient de l'arrêter, ni pourquoi un "passe-vaccinal" pouvait être nécessaire à quiconque, en bonne santé ou malade, mais les règles étaient les règles.

En outre, les deux messieurs l'ont informé qu'il pourrait éviter les amendes et la longue peine de prison s'il les suivait le jour même au centre de vaccination le plus proche.

Il s'est donc exécuté et a pris une double dose vaccinale, plus quelques "rappels" en même temps, juste au cas où.

Le lendemain matin, il s'est réveillé après des rêves troublants et s'est retrouvé transformé dans son lit en un gigantesque insecte. Mais c'est une autre histoire...

* TE Creus est écrivain, traducteur et cinéaste. Il est l'auteur de "Nos animaux de compagnie et nous : L'évolution d'une relation" et du recueil de nouvelles "La Sphère". Il est le rédacteur en chef de Contrarium.