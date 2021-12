La junte malienne refuse de recevoir Macron selon ses bons vouloirs, Macron annonce qu'il ne se rendra pas au Mali pour cause de Covid

Selon la version officielle, Macron aurait annulé son voyage au Mali pour cause de crise sanitaire.



- Reuters France's Macron cancels Mali trip over new COVID wave

"PARIS, 17 décembre (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a annulé un déplacement au Mali les 20 et 21 décembre pour rendre visite aux troupes françaises en raison de la dégradation de la situation sanitaire de la France liée à la propagation du variant Omicron de la COVID-19, a indiqué vendredi son cabinet. "Cette décision a été prise afin qu'il y ait une cohérence entre les mesures nationales et l'agenda international du président, et afin de ne pas exposer les troupes", a déclaré le cabinet de Macron...".



Selon Michel Galy, invité ce jour sur France info, la Covid ne serait qu'un prétexte, le chef de la junte au Mali n'aurait pas souhaité recevoir Macron tel qu'il le demandait avec d'autres présidentss africains dans le cadre d'un mini sommet du G5.



Autres soucis, selon Mondafrique, reprenant les infos de la Lettre du continent (Africa intelligence) Macron voulait notamment que la junte au pouvoir s'engage à des élections prochaines et à ce que le pouvoir malien actuel refuse de traiter avec la Russafrique : "Emmanuel Macron souhaitait au terme de l’entretien avec le patron de la junte pouvoir faire deux annonces. La première aurait été la date des élections à venir qui mettraient fin à la transition; la seconde aurait été l’engagement du pouvoir malien à ne pas faire appel aux mercenaires de la société russe Wagner, comme il en a apparemment l’intention. Or les militaires maliens dont plusieurs sont animés par une hostilité claire pour l’ancienne puissance coloniale étaient très divisés sur la nécessité de trouver un accord à minima avec la France sur ces deux dossiers."

- Mondafrique 18.12.21 Emmanuel Macron évite un sérieux camouflet en ne se rendant pas à Bamako



Heureusement qu'il y a la Covid pour se défiler, non ? L'armée française au Mali attendra des jours meilleurs pour voir son chef la visiter.