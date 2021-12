Les Autrichiens âgés de 14 ans et plus qui refusent les vaccins contre la Covid se verront infliger une amende de 1 000 £ par mois, alors que Vienne met en place une obligation de vaccination qui durera jusqu'en 2024 (Daily Mail)

Les Autrichiens âgés de 14 ans et plus qui refusent les vaccins contre la Covid se verront infliger une amende de 1 000 Livres par mois, alors que Vienne met en place une obligation de vaccination qui durera jusqu'en 2024.

Article originel : Austrians aged 14 and over who refuse Covid vaccines will be fined £1,000 per month as Vienna rolls out a jab mandate to last until 2024

Daily Mail, 10.12.21