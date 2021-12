Les EAU vont renforcer leur base militaire au Yémen avec des experts israéliens (The Craddle)

Les EAU vont renforcer leur base militaire au Yémen avec des experts israéliens

Article originel : UAE to step up military base in Yemen with Israeli experts

The Craddle.co, 4.12.21





Selon les rapports, la base des EAU sera utilisée dans les opérations militaires de la coalition contre Ansarallah.

Un rapport du média yéménite September 26 a révélé le 25 novembre que les Émirats arabes unis, en faisant appel à des experts israéliens, construisent une base militaire sur l'île Abd al-Kuri au Yémen.

Selon le rapport, un navire émirati transportant des troupes et des équipements militaires et de construction a récemment accosté sur l'île située à environ 340 kilomètres au sud-est du Yémen continental. Le rapport ajoute que des hélicoptères militaires émiratis sont utilisés pour transporter quotidiennement des experts israéliens sur le site.

L'île riche en ressources, qui fait partie de l'archipel de Socotra, possède d'énormes gisements de pétrole et est contestée à la fois par le Yémen et la Somalie, tandis que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se sont déjà disputés le contrôle de l'île. Les puissances mondiales reconnaissent depuis longtemps l'emplacement stratégique de l'île, surtout depuis l'ouverture du canal de Suez, qui relie la Méditerranée et la mer Rouge.

Les activités de construction sur l'île ont été signalées pour la première fois par l'Associated Press en mai. Selon le rapport, les images satellites obtenues par AP montraient des camions à benne et des niveleuses en train de construire une piste de 1,85 kilomètre sur l'île le 11 avril. Le 18 mai, ces travaux semblaient terminés, avec trois hangars construits sur un tarmac juste au sud de la piste...

