Les patients atteints de cancer entièrement vaccinés sont confrontés à un risque très élevé d'hospitalisation et de décès.

TrialSite News, 25.12.21



Récemment, des oncologues d'un réseau de centres de soins et de recherche en oncologie, dont le Dana-Farber Cancer Institute et l'Université Vanderbilt, et d'autres, ont rapporté que les personnes atteintes d'un cancer qui sont entièrement vaccinées contre la COVID-19 sont toujours confrontées à des risques considérables de décès dus à cette infection. En d'autres termes, même si une personne atteinte d'un cancer est entièrement vaccinée contre la COVID-19, elle reste un candidat à haut risque d'hospitalisation grave ou de décès. Cette étude a été menée entre le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2021, avant les recommandations de vaccination de rappel aux États-Unis.

Dirigés par un groupe de 129 sites d'essai surveillant l'impact de la COVID-19 sur les patients atteints de cancer, appelé le Consortium sur le cancer ou CCC19, les résultats ont été récemment publiés dans la revue Annals of Oncology. Les résultats de l'équipe de recherche, examinés par des pairs, révèlent que les personnes qui sont à la fois atteintes d'un cancer et classées comme entièrement vaccinées sont non seulement susceptibles de présenter une percée infectieuse (ce qui signifie qu'elles sont toujours infectées par le SRAS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19), mais qu'elles sont également confrontées à des prévisions troublantes :

Taux d'hospitalisation astronomique de 65%. Taux d'hospitalisation en soins intensifs ou de ventilation mécanique de 19%. Taux de décès de 13%...

