Les plus de 65 ans n'ayant pas fait l'injection de rappel contre la COVID-19 perdront leur « passe sanitaire » - qui leur permet d'aller dans les cafés ou les cinémas – à compter d’aujourd’hui en vertu de nouvelles règles en France (Daily Mail)

Les plus de 65 ans n'ayant pas fait l'injection de rappel contre la COVID-19 perdront leur « passe sanitaire » - qui leur permet d'aller dans les cafés ou les cinémas – à compter d’aujourd’hui en vertu de nouvelles règles en France.

Article originel : Over-65s without Covid booster jabs will lose their 'health pass' - which allows them to visit cafes or cinemas – from today under new rules in France

Daily Mail, 15.12.21

Le passe sanitaire a été introduit au cours de l’été et a été largement considéré comme un succès

La vaccination complète, la convalescence récente ou un test négatif sont obligatoires pour entrer dans un restaurant ou un café, voyager en train entre les villes et se rendre dans certains lieux culturels.

Maintenant, un changement de règles signifiera que plus de 65 ans nécessitera une injection de rappel contre la Covid

La règle, qui renforce encore l’un des systèmes de passe sanitaire les plus stricts d’Europe, sera étendue à partir du 15 janvier à tous les groupes d’âge...

