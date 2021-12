Les vaccins à séquence génétique codant pour la protéine S présentent-ils un risque cancérigène ?

Fin février, début mars 2021, nous avions signalé sur ce blog la recherche du célèbre institut allemand Paul Ehrlich (IPE) qui révélait que la protéine Spike du Sras-Cov-2 favorisait l'agglutination des cellules humaines.

- Les dommages tissulaires par fusion cellulaire dans la COVID-19 et le rôle de la protéine de pointe (IPE)

Aussitôt, le Dr Wolfgang Wodarg, médecin allemand, ancien parlementaire et lanceur d'alerte s'inquiétait du risque des vaccins à séquence génétique de favoriser un processus similaire d'agglutatination cellulaire et donc de thrombose.

- Un dangereux effet secondaire de la vaccination a-t-il été ignoré par l'Institut Paul Ehrlich ? (Wodarg.com)

- Question à l'Institut Paul Ehrlich sur les effets de la protéine de pointe produites par les vaccins à ARN et de potentielles "thromboses" (Wodarg.com)

- Covid-19. Le Dr Wodarg fait le lien entre les vaccins à ARN et de potentiels cas de "thromboses" en mettant en cause le rôle de la protéine S produite dans le corps par ces vaccins

- Selon le Dr Wolfgang Wodarg, les thromboses, crises cardiaques et hémorragies cérébrales sont possibles après tous les vaccins

- Des professeurs et médecins écrivent à l'Agence européenne du médicament au sujet du risque de thromboses et d'hémorragies liées aux vaccins à ARN, l'agence ne répond pas, ils publient leur lettre

- Pire que la maladie ? Examen de certaines conséquences involontaires possibles des vaccins à ARNm contre la COVID-19 (International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research)

Rappelons que la technique de ces vaccins reposent sur le fait de faire fabriquer par l'hôte l'antigène qui va provoquer la production d'anticorps par l'organisme. En l'occurence, l'antigène produit par la séquence génétique introduite par ces vaccins dans l'organisme est la protéine Spike (protéine S ou de pointe) qui favorise l'entrée du Sras-Cov-2 dans la cellule. Ainsi l'injection de ce type de vaccin va faire que le receveur du vaccin va fabriquer de la protéine S dans tout son organisme et produire des anticorps contre cette protéine S avec soit disant la possibilité de bloquer l'entrée du Sras-Cov-2 dans les cellules et donc de s'en prémunir.



Par la suite, les vaccins à vecteur ADN ont été suspendus dans un certain nombre de pays devant le risque de thromboses observés.

En effet, à peine deux semaines plus tard, le vaccin AstraZeneca était suspendu dans un certain nombre de pays.

- Le Danemark, l'Islande et la Norvège suspendent l'utilisation du vaccin AstraZeneca en raison d'une suspiction de "thrombose"

- Des scientifiques avertissent que les vaccins de Pfizer et Moderna peuvent aussi provoquer des caillots sanguins (Children's Health Defense)



Puis, quelques mois plus tard, cela fut au tour du vaccin Moderna en raison des risques de myocardite, mais miraculeusement Pfizer a échappé à la charge.

- La Suède suspend le vaccin Moderna pour les 30 ans et moins (The Independent)

- Le vaccin moderna n’est plus administré en Suède pour les moins de 30 ans. Personne n'en parle en France ! Blachier : "Ce qui a été observé avec Moderna peut être observé avec Pfizer" (Vidéo)

- L'Islande arrête les vaccins Moderna en raison de craintes d'inflammation cardiaque (Medicalxpress.com)

- Événements indésirables potentiels à type d'hémorragie intracérébrale chez les femmes japonaises ayant reçu le vaccin Pfizer (Journal of Pharmaceutical Policy and Practice)

Cette fois, c'est un article publié dans le journal scientifique Viruses paru en octobre 2021, et passé quasi inaperçu, qui pourrait faire l'effet d'une bombe. Intitulé "SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro" (Traduction SLT : "La protéine S du SRAS-CoV-2 nuit à la réparation des lésions de l'ADN et inhibe la recombinaison V(D)J in vitro"), cet article réalisé par deux chercheurs du Département des biosciences moléculaires, Institut Wenner-Gren de l'Université de Stockholm et du Département de microbiologie clinique et de Virologie de l'Université d'Umea en Suède, révèlent que la protéine de pointe (ou protéine S ou protéine Spike) du SRAS-CoV-2 nuit à la réparation des lésions de l'ADN et inhibe la recombinaison in vitro. Contrairement à l'Institut Paul Ehrlich, les auteurs n'ont pas fait l'impasse sur les vaccins à séquence génétique qui favorisent la production par l'hôte (receveur de l'injection) de protéine S codée par l'ARN du vaccin ou du vecteur à ADN (adénovirus Covid-19). Ils écrivent noir sur blanc dans leur abstract : "Nos résultats révèlent un mécanisme moléculaire potentiel par lequel la protéine spike pourrait entraver l'immunité adaptative et soulignent les effets secondaires potentiels des vaccins à base de spike pleine longueur." Ils précisent même dans l'article : " À ce jour, de nombreux vaccins approuvés contre le SRAS-CoV-2, tels que les vaccins à ARNm et les vaccins à adénovirus-COVID-19, ont été développés sur la base de la protéine spike pleine longueur."



Les auteurs de l'étude constatent qu' "Il est intéressant de noter que la protéine spike surexprimée n'a pas affecté la morphologie ou la prolifération cellulaire mais a supprimé de manière significative la réparation HR et NHEJ" de l'ADN(Figure 1B-E, Figures S2A,B et S3A,B)."