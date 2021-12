Orwell avait raison : Contrôler la langue c'est contrôler le monde (American Thinker)

Orwell avait raison : Contrôler la langue c'est contrôler le monde

Article originel : Orwell was Right: Control the Language, Control the World

Par Bill Rice, Jr.*

Note de SLT : La conclusion a été mise en exergue en caractère rouge par nos soins. Nous avons également donné le lien sur les données du VAERS cité dans l'article. Rappelons nous aussi du célèbre slogan du roman dystopique d'Orwell, "1984" : " La guerre c'est la paix, La liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force".

De tous les éléments de la "nouvelle normalité" actuelle, le plus inquiétant est la "réforme" qui a effectivement changé la signification de mots ou de termes précédemment acceptés. Le glossaire suivant illustre comment les changements apportés à notre vocabulaire ont joué un rôle essentiel en faisant du monde un endroit plus dangereux et effrayant.



Nouvelle normalité - Le terme "normalité" désigne quelque chose qui est depuis longtemps la normalité et qui est accepté comme tel. Le point clé est que l'"ancienne" normalité ne s'applique plus. Ce changement de mentalité a permis aux figures d'autorité d'adopter des réformes qui n'auraient pas été largement acceptées dans le passé.

Dans l'ancienne normalité, un citoyen aurait pu ne pas se conformer aux mandats autoritaires, mais dans la nouvelle normalité, la plupart le feront... c'est-à-dire, si l'on accepte la prémisse que nous avons maintenant une nouvelle normalité, une prémisse que la plupart des gens acceptent maintenant.



Vaccin - Auparavant, un vaccin était une injection qui procurait une "immunité" ou prévenait les maladies, ainsi que la propagation des maladies. Aujourd'hui, du moins en ce qui concerne les " vaccins " contre la COVID, les vaccins réduisent simplement (et prétendument) la probabilité que quelqu'un développe un cas grave de cette maladie ou meure de cette maladie.

Sécure ("Sûr") - Une activité qui n'est pas dangereuse ou qui ne cause pas de préjudice.

Selon les responsables de la santé publique et presque tous les médecins, les vaccins contre la COVID sont "sûrs et efficaces". Selon le VAERS, environ un million d'Etatsuniens pensent avoir subi des réactions médicales indésirables aux vaccins contre la COVID, et environ 20 000 décès pourraient être causés par ces vaccins. Plusieurs études ont conclu que le VAERS ne saisit qu'une petite partie de ces effets indésirables.

Efficace - De nos jours, le terme "efficace" ne signifie certainement pas que les vaccins contre la COVID empêchent l'infection ou la propagation du virus. Dans de nombreux pays fortement vaccinés, les vaccinés représentent un pourcentage plus élevé des nouveaux cas de COVID que les non-vaccinés.



Préjudice - Quelque chose qui blesse, voire tue, ou cause de la douleur ou de l'inconfort à quelqu'un. Le changement clé ici est que le "préjudice" peut maintenant être causé par la parole. Le lien qui permettrait de relier définitivement un préjudice présumé à un élément de discours est nébuleux et impossible à prouver.

Néanmoins, une personne qui prononce des mots dont il est déterminé qu'ils contiennent des "informations erronées" ou des "désinformations" est considérée comme coupable de causer un préjudice potentiel aux personnes susceptibles de lire ces mots. Cette personne peut être censurée, calomniée, perdre son emploi ou même être poursuivie en justice. Dans notre ancienne normalité, cela arrivait rarement. Dans notre nouvelle normalité, cela se produit quotidiennement.



Mauvaise information ou désinformation - En termes simples, il s'agit d'une information qui est manifestement fausse.

Dans notre "nouvelle normalité", la désinformation est simplement toute information qui remet en cause la véracité des déclarations faites par des experts ou des autorités autorisées. En d'autres termes, le Dr Anthony Fauci, principale autorité étatsunienne en matière de santé publique, ne peut être accusé de produire de la "désinformation", mais le sceptique Robert F. Kennedy Jr. peut et doit l'être.

De plus, dans la nouvelle normalité d'aujourd'hui, de nombreuses personnes censurent leurs propres pensées car elles savent que la "liberté d'expression" peut entraîner un préjudice personnel ou professionnel. Aujourd'hui, les censeurs n'ont même plus besoin de censurer tout le monde. Les gens le font eux-mêmes.



La science et "la science" - Une théorie largement acceptée par la communauté scientifique et le public.

La "science" était autrefois le processus de vérification d'une hypothèse et n'était presque jamais "établie". Autrefois, un sceptique qui examinait ou contestait les conclusions de ses pairs faisait lui-même de la science. Aujourd'hui, "la science" est ce que les scientifiques autorisés et les fonctionnaires des bureaucraties de la santé publique disent qu'elle est, et ne peut ou ne doit pas être contestée par d'autres "scientifiques"... qui ne devraient peut-être même pas être appelés scientifiques et devraient maintenant être qualifiés de "négateurs de la science". Ou tout comme...



Anti-vaxxer ("anti-vaccin")- Techniquement, il s'agit d'une personne qui s'oppose à tous les vaccins. En novlangue, cela signifie toute personne qui s'oppose aux vaccins obligatoires contre la COVID. En pratique, ce terme est utilisé comme une insulte pour dénigrer toute personne qui remet en question les déclarations des autorités. Si vous vous opposez aux vaccins contre la COVID obligatoires pour quelque raison que ce soit, vous êtes un "négateur de la science" ou un "anti-science..." et, en tant que tel, vous pouvez et devez être puni ou censuré parce que vous pourriez causer du "tort" au public.



Libre ou liberté - Au "pays de la liberté", la définition de la liberté a également été radicalement modifiée.

Aujourd'hui, certains Etatsuniens sont "libres" de conserver leur emploi, d'aller au restaurant ou d'assister à une pièce de théâtre s'ils peuvent prouver qu'ils ont reçu au moins deux injections d'un vaccin expérimental (un vaccin pour lequel les vaccinés renoncent à leur droit d'intenter un procès s'ils subissent un préjudice par la suite). Les Etatsuniens pourraient être autorisés à s'engager dans la "liberté d'expression" sur les médias sociaux... s'ils disent les bonnes choses.

Les sujets "COVID" ne sont pas les seuls à faire l'objet d'une surveillance de la liberté d'expression. Si vous publiez un discours "extrémiste" ou politiquement incorrect pouvant être qualifié de "nuisible" ou de "dangereux", vous pouvez également perdre votre emploi ou vos privilèges d'expression (sur des réseaux sociaux, Ndt).