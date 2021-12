Pax Americana, les États-Unis donnent des armes aux Saoudiens pour la dernière attaque contre le peuple du Yémen : Opération Golden Bow

En parlant de "paix", les États-Unis donnent des armes aux Saoudiens pour la dernière attaque contre le peuple du Yémen : Opération Golden Bow

Article originel : Talking “Peace” US Arms Saudis for Latest Attack on Yemen’s People: Operation Golden Bow

Par Ahmed BadulKareem

MintPress News, 7.12.21

Au milieu d'une flopée de gestes diplomatiques de paix de la part des États-Unis, les bombes étatsuniennes dévastent certaines parties du Yémen dans le cadre de l'opération Golden Bow de l'Arabie saoudite.

HODEIDAH, YEMEN - À l'intérieur des ruines d'une modeste maison yéménite où les restes humains et animaux étaient éparpillés, les sauveteurs locaux ont lutté pour évacuer une mère enceinte et d'autres survivants potentiels des décombres alors que des avions de guerre tournaient au-dessus. Là, ils ont trouvé le corps d'un enfant en bas âge couvert de cendres à côté des restes d'une humble table à manger. Les cris chaotiques des sauveteurs couverts de sang ont rempli la scène alors qu'ils examinaient ses restes, exposant ce qui semblait être un cordon ombilical. Près du garçon, ils ont trouvé sa jeune mère couverte de gravats, gémissant à peine d'une voix étouffée de douleur. Deux jours seulement après la Journée mondiale de l'enfance et trois jours avant la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, un bébé à naître est mort lorsqu'il a été arraché du ventre de sa mère par une bombe de fabrication étatsunienne larguée par des avions de guerre saoudiens sur la maison d'Abdullah Sherian dans le village yéménite d'al-Mariri, dans le district de Heis, à Hodeidah. La bombe a été larguée alors que la famille Sherian se réunissait pour le déjeuner, tuant Abdullah, son jeune enfant et la plupart du bétail et des moutons de la famille. L'explosion massive a semé la dévastation, l'obscurité et le chaos dans le quartier, comme s'il se trouvait au milieu du plus féroce des fronts de bataille. "Ils prétendent nous sauver, mais ils nous tuent et détruisent nos biens", a déclaré un sauveteur volontaire d'une cinquantaine d'années à une équipe de journalistes locaux. À l'intérieur de l'hôpital où les victimes de l'explosion étaient soignées, un spectateur en colère a clairement indiqué qui il tenait pour responsable du carnage, déclarant : "Les Etats-Unis sont derrière ces crimes contre des innocents."