Polémique autour de la vaccination du porte-parole du gouvernement français : Gabriel Attal (vidéos)

Le samedi 11 décembre au centre commercial de Vélizy, dans les Yvelines, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a reçu sa 3ème dose vaccinale contre la Covid à base de vaccin Moderna. La polémique a couru sur les réseaux sociaux qu'il aurait s'agit en fait d'une fausse vaccination. Les raisons avancées seraient que 1. sa seringue n'avait pas d'aiguille, 2. la seringue était vide, 3. l'infirmière de la Croix-rouge aurait fait semblant de le vacciner mais n'aurait pas fait de geste de pression sur le piston de la seringue comme on le fait lors d'une injection.



😅Je ne résiste pas à vous montrer une énième #fausseVaccination:cette fois c'est Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement français.

Regardez la table avant qu'elle le pique.Voyez comme le piston noir de la #seringue est déjà au bout avant d'être piquéhttps://t.co/dTyEcu4MOw pic.twitter.com/MDvWb1CUOH — BAN 🎖🎖🎖 (@BAN05063867) December 15, 2021

Non, Gabriel Attal n'a pas été faussement vaccinéé

3E DOSE – Aiguille invisible, seringue vide ou action trop rapide… De nombreux arguments permettent de prouver que Gabriel Attal n’a pas reçu sa dose de rappel contre la COVID-19. En réalité, ces théories sont régulièrement reprises par les conspirateurs et ne tiennent pas la route.



Caroline Quevrain – 2021-12-14T19:43:44.114+01:00



Depuis le début de la campagne de vaccination, de nombreux politiciens se sont mobilisés pour recevoir la précieuse dose de vaccin. Une communication destinée à convaincre les plus réticents mais qui se retourne parfois contre eux car elle peut susciter des questions. Et si la scène était jouée ? Et que la vaccination était simulée ? C’est ce qui s’est passé avec Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, lorsqu’il a reçu sa dose de rappel le samedi 11 décembre au centre commercial de Vélizy, dans les Yvelines.



Vaccination: Gabriel Attal reçoit sa dose de rappel à Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines pic.twitter.com/LZa2TO32oK — BFMTV (@BFMTV) December 11, 2021

En le montrant recevant l’injection dans son épaule gauche, les net-citoyens ont manifesté leur méfiance en partageant les gros plans de la seringue utilisée par l’infirmière de la Croix-Rouge. Divers arguments ont été utilisés ici pour tenter de démontrer que ce dernier n’avait pas été vacciné. D’abord il y avait l’aiguille de la seringue, invisible à l’œil nu : « Gabriel Attal ou l’homme qui a été piqué sans aiguille », a écrit un utilisateur de Twitter

Gabriel Attal où l'homme qui se faisait piquer sans aiguille ! pic.twitter.com/dDJktVz2GE — RESIST II (@ricin_jonas) December 12, 2021

où vous pouvez voir la seringue dans la main du soignant. Un autre mentionne « l’injection bidon de Gabriel Attal avec la seringue à aiguille fantôme ». Cette capture d’écran, sur laquelle s’appuient ces internautes, est tirée d’une vidéo diffusée à la télévision puis postée sur les réseaux sociaux. Cependant, il présente une très mauvaise qualité contrairement à une photographie classique. Ce qui ne permet pas de distinguer les détails sur l’écran et encore moins une aiguille, très fine, de la seringue qui est utilisée.

Malheureusement pour vous, vous n'aviez pas la même injecteuse que Gabriel Attal pic.twitter.com/wdyXO6LX5b — OrwellProject (@Cerclevoltaire1) December 13, 2021

Cette image est censée prouver qu’aucune aiguille n’est utilisée, mais la résolution de la photo est trop mauvaise pour savoir ce qu'il en est. Sur les images filmées par LCI depuis un autre angle de vue et qui se trouvent ci-dessous, on peut distinguer en faisant une pause vidéo que la seringue a bien une aiguille. De plus, les mêmes arguments étaient opposés à Olivier Véran ou au Docteur Michel Cymes lorsqu’ils avaient reçu leur première dose au début de 2021. La théorie de l’aiguille invisible est un classique dans les sphères conspirationnistes anti-vax. Sur vidéo Gabriel Attal reçoit sa dose de rappel à Vélizy Ensuite, certains internautes ont jugé que l’acte de vaccination était beaucoup trop rapide pour être vrai : « Votre avis s’il vous plaît, c’est furtif, mais quand elle attrape la seringue, elle est tout à fait vide avec le piston vers le bas, n’est-ce pas ? Et il ne le remplit pas après? Qu’en pensez-vous?» ; « À aucun moment, nous ne voyons l’infirmière aspirer le produit du flacon dans la seringue, sans parler de la vitesse d’éclair de la pseudo-injection. » (sic). Mais vous devez savoir que les seringues sont préparées en amont de la vaccination. Ce sont même les autorités sanitaires qui le recommandent, comme le ministère de la Santé. En ce qui concerne le vaccin Moderna reçu par Gabriel Attal, il recommande de « placer la seringue préparée sur un plateau », puis de « prendre la seringue préremplie du vaccin Moderna contre la COVID-19 » et de « vérifier que la couleur du liquide est du blanc au blanc cassé dans la seringue ». Le ministère affirme également que « » selon l’organisation choisie, les 10 seringues peuvent être préparées en même temps et placées sur un plateau de soin à administrer immédiatement ou dans les 19 heures suivant l’extraction de la première dose, en les maintenant au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C. « . Ici, lorsqu’est venu le temps de vacciner le porte-parole du gouvernement, la personne soignante a dû retirer le capuchon protecteur de la seringue et le piquer dans son épaule.