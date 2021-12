Qui a tué Malcolm X ? Un documentaire implique le FBI et le programme CointelPro (Vidéos)

Dans une série étatsunienne réalisée en 2018 et diffusée sur Netflix en février 2021, Abdur-Rahman Muhammad, historien et guide touristique à Washington D.C., remonte le fil de l'enquête sur l'assassinat de Malcolm X qui a été baclée par la police de New York et entravée par le FBI.



Malcolm X a été assassiné en février 1965, dans une salle de conférence de New York par 5 hommes armés qui sont montés sur la scène pour le cribler de balles devant son public. Le meurtrier principal qui aurait tiré les balles mortelles avec un fusil à canon scié selon l'autopsie n'a jamais été interpellé par la police. Trois personnes ont été condamnées dont deux innocents (Muhammad A. Aziz et Khalil Islam) et un des assassins qui a failli être lynché par la foule, sauvé in extremis par la police de New York à la sortie de la salle alors qu'il tentait de s'échapper. Deux semaines auparavant, Malcolm X avait vu sa maison incendiée par des bombes incendiaires. La police et Nation of Islam (avec qui il était en désaccord majeur avec des différends importants) avaient répandu la rumeur, reprise par la presse, selon laquelle il avait lui-même incendié sa maison pour se mettre en scène en train de sauver ses enfants en bas âge des flammes. A la fin de sa vie, il était ruiné et n'avait, selon le reportage, plus que 150 dollars sur son compte.



Dans ce documentaitre en 6 épidoses, on apprend que le FBI dans le cadre du programme CointelPro surveillait activement Malcolm X considéré comme un dissident ayant un discours subversif susceptible d'enflammer la communauté afro-étatsunienne. Edgar Hoover l'avait qualifié de menace car susceptible de devenir un "Messie noir" pour la communauté afro-étatsunienne des Etats-Unis. L'enquêteur qui a travaillé 30 ans sur Malcolm X remonte la piste et retrouve l'un des principaux meurtriers présumés qui appartenaient à Nation of Islam et aurait été protégé par le FBI. Cette agence a laissé les deux innocents aller en prison pendant plus de 20 ans alors qu'ils ne se trouvaient pas dans la salle au moment de l'assassinat et avaient de sérieux alibis. L'un y est décédé, l'autre en est sorti pour bonne conduite après 20 ans. Il n'a toujours pas été réhabilité. Le troisième avait avoué avoir participé à l'assassinat et avait innocenté ses co-prisonnier pour révéler 12 ans plus tard, le nom du principal meurtrier présumé qui aurait tenu le fusil à canon scié à l'origine des blessures mortelles de Malcolm X. Il était connu du FBI et avait été identifié dans des notes tenues secrètes (les documents déclassifiés sont diffusées dans le documentaire). Il y aurait trois autres assassins mais ils seraient décédés depuis.

Selon le documentaire, jamais le FBI n'a donné ces informations à la police de New-York qui enquêtait sur le crime pas plus que le FBI n'a révélé que le principal agent de la sécurité de Malcolm X présent lors de l'assassinat était un agent du infiltré du FBI, principal témoin de l'homicide et jamais auditionné par la police de New York.



A la fin du documentaire, l'investigateur retrouve le présumé meurtrier et au moment où il s'apprête à l'interviewer il apprend par un coup de fil anonyme qu'il est décédé. L'homme était connu pour de nombreuses violences, avait fait de la prison et s'était réinséré au travers d'actions sociales dans son quartier. Des membres de sa communauté était parfaitement au courant des rumeurs sur son implication dans l'assassinat de Malcomlm X. Selon des témoignages de locaux et d'une politique c'était "un secret de polichinelle." Il était par ailleurs proche des autorités de sa ville, était connu de l'ancien maire, actuellement Sénateur de sa circonscription auquel il avait participé à la campagne électorale et publicitaire lorsqu'il s'était présenté comme maire. Il était également connu de l'adjoint du maire actuel de la ville présent lors de ses funérailles en grande pompe. Une enquête relancée ?