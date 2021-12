Rapport de l'UKHSA, semaine 50, efficacité vaccinale à présent négative chez les jeunes ; la majorité des patients hospitalisés pour la Covid sont vaccinés (Substack)

Les jeunes de 18 à 29 ans ont maintenant connu une baisse d'anticorps suffisante pour tomber dans l'efficacité négative, comme leurs aînés avant eux. Si l'on compare ces chiffres au rapport de la semaine 49, on constate que l'effet négatif continue de croître chez les personnes de 30 et 40 ans, leurs immunités vaccinales s'affaiblissant encore davantage.

Pendant ce temps, les sexagénaires se rapprochent de plus en plus d'un résultat positif, et la situation continue de s'améliorer pour les tranches d'âge les plus âgées et les plus touchées.

[Presque tout le monde dans les tranches d'âge vulnérables au Royaume-Uni est vacciné. Il est donc possible d'avoir des taux de mortalité beaucoup plus élevés chez les personnes non vaccinées, mais aussi un nombre de décès beaucoup plus important chez les personnes vaccinées. Imaginez un monde extrême, où une seule personne ne serait pas vaccinée, et où elle mourrait. Dans ce monde, le taux de mortalité des personnes non vaccinées serait de 100 %, alors que tous les décès sauf un (la grande, la très grande majorité) concerneraient les personnes vaccinées.

Les vaccins réduisent manifestement les symptômes, même si de nombreuses autres données suggèrent qu'ils rendent l'infection plus probable pour les personnes vaccinées depuis longtemps.

Mais regardez Omicron (cercles gris). Efficacité négative de 60 % entre la 15e et la 19e semaine, puis nulle après la 25e semaine. Donc, au fur et à mesure que les anticorps diminuent, votre efficacité disparaît ? A quoi cela ressemble-t-il ? Bien sûr, il y a des mises en garde importantes, et nous ne pouvons rien affirmer avec certitude pour le moment : Les chiffres sont vraiment faibles (d'où les intervalles de confiance délirants - ils n'avaient que 581 cas d'Omicron) et, comme le notent les auteurs du rapport, les personnes ayant reçu deux doses du vaccin AstraZeneca "sont susceptibles de représenter une population plus âgée ... avec plus de comorbidités que celles ayant reçu le vaccin Pfizer."

Enfin, un ami me signale les dernières statistiques britanniques d'hospitalisation de l'ICNARC. Depuis des mois et des mois, les médias britanniques répètent que les non-vaccinés représentent 75 % des admissions en soins intensifs en raison du Coronavirus, une statistique tirée de l'ancien rapport du 6 juillet. Les derniers chiffres, en date du 15 novembre, montrent que la part des non-vaccinés est en baisse depuis un certain temps. Ils ne représentent plus que 48 % des admissions :