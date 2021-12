Revue des traitements médicamenteux précoces contre la Covid : Ivermectine, HCQ, Fluvoxamine, Paxlovid,... (SPR)

...Ivermectine

Tous les essais contrôlés randomisés qui ont initialement montré un bénéfice significatif de l'ivermectine en termes de mortalité se sont avérés frauduleux . Les méta-études portant sur ces essais ont dû être mises à jour ou retirées . Les preuves épidémiologiques ne soutiennent pas non plus un effet important de l'ivermectine : par exemple, dans l'État indien d'Uttar Pradesh, connu pour son utilisation d'ivermectine, le nombre total de décès s'est avéré être 43 fois plus élevé que le nombre officiel de décès dus à la covid.

Cependant, deux ECR de haute qualité sur l'ivermectine sont toujours en cours, et l'ivermectine a récemment dépassé le « seuil de futilité » dans ces deux essais (c'est-à-dire > 33 % de probabilité de bénéfice). Ainsi, il est toujours possible que l'ivermectine s'avère offrir un avantage immunomodulateur modéré contre le covid.



Molnupiravir (la pilule Merck)

Merck a initialement affirmé que sa pilule contre le covid, le Molnupiravir, était très efficace contre le covid. Mais les données complètes de l'étude montrent que seul le bras brésilien de l'essai a montré un avantage significatif, et contre la variante Delta, le molnupiravir a eu de moins bons résultats qu'un placebo .

De plus, le mode d'action du molnupiravir peut être toxique pour l'ADN humain et entraîner des mutations dangereuses du coronavirus. En somme, le Molnupiravir ne semble pas être un bon choix, et les autorités sanitaires françaises ont déjà rejeté l'autorisation du médicament.



Paxlovid (la pilule Pfizer)

Pfizer n'a pas encore publié les données de son étude, mais a écrit dans un communiqué de presse que Paxlovid a réduit les hospitalisations et les décès dans les groupes à risque de près de 90 % . Paxlovid cible directement la principale enzyme de réplication du coronavirus (3CLpro), ce qui est certainement une approche prometteuse.

Cependant, Paxlovid ne sera largement disponible qu'à la mi-2022, et il sera assez cher. On peut également se demander si les personnes recevant un médicament antiviral aussi puissant dans les jours suivant l'apparition des symptômes développeront une immunité complète contre le virus, ou si elles resteront sujettes à une réinfection rapide.

Il a été noté que le Paxlovid et l'ivermectine inhibent tous deux la même enzyme de réplication du coronavirus (3CLpro). C'est correct, mais Paxlovid est environ 1000 fois plus efficace , alors que l'ivermectine nécessite un dosage qui ne sera probablement pas réalisable chez l'homme (à cette fin).



Des anticorps monoclonaux

Les anticorps monoclonaux se sont avérés efficaces dans le traitement précoce mais inefficaces dans le traitement des patients déjà hospitalisés (phase post-virale). De plus, les anticorps monoclonaux ont rapidement perdu leur efficacité contre les nouvelles variantes virales, et en particulier contre l'omicron.

A titre d'exemple, l'Allemagne avait acheté 190.000 doses d'anticorps monoclonaux pour un coût de 400 millions d'euros, mais n'avait utilisé que 8.000 doses, fait don de 70.000 doses à d'autres pays, et a récemment dû se débarrasser des doses restantes . Un échec de santé publique colossal et un gaspillage d'argent public.



Budésonide (un médicament contre l'asthme inhalable)

Au début de 2021, deux études britanniques ont révélé qu'un traitement précoce au budésonide (un médicament stéroïde inhalable contre l'asthme) était efficace pour prévenir la progression de la maladie et l'hospitalisation. À l'époque, le SPR avait noté que le budésonide améliorait les paramètres mous mais n'améliorait pas les paramètres durs, ce qui est cohérent avec un médicament qui n'a qu'un effet superficiel sur les symptômes, pas sur la maladie.

Un essai récent d'un médicament stéroïde inhalable similaire, publié dans JAMA , a trouvé un résultat mitigé similaire, mais incluait malheureusement principalement des participants jeunes et à faible risque. Les essais thérapeutiques précoces sérieux doivent toujours se concentrer sur les patients à haut risque pour obtenir des résultats significatifs.

En résumé, le budésonide peut aider à soulager les symptômes de la covid légère à modérée, mais il reste incertain s'il peut réellement empêcher la progression de la maladie et la covid sévère. Si covid progresse vers la phase pulmonaire, les corticostéroïdes systémiques (par exemple la prednisone) peuvent être un meilleur choix.



Fluvoxamine

L'essai TOGETHER a révélé que le traitement précoce des patients atteints de covid par la fluvoxamine (un antidépresseur ayant un impact sur le métabolisme de la sérotonine) réduisait considérablement les « hospitalisations ou visites aux urgences » de 32 % . Mais l'essai a été critiqué car la fluvoxamine n'a pas atteint les critères d'évaluation stricts (comme l'hospitalisation ou la mortalité) et les critères d'évaluation ont été modifiés au cours de l'essai.

On pense que la fluvoxamine peut agir contre le covid en tant qu'anti-inflammatoire ou en ciblant le métabolisme plaquettaire de la sérotonine . Dans ce dernier cas, la cyproheptadine, un antagoniste direct des récepteurs de la sérotonine, peut être encore plus efficace .





Traitement anti-androgène

Le SARS-CoV-2 utilise le récepteur cellulaire ACE2, dont l'expression est pilotée par les androgènes (hormones sexuelles mâles). Les premières études ont révélé que les hommes plus âgés recevant des anti-androgènes - généralement utilisés contre le cancer de la prostate ou la perte de cheveux - couraient un risque beaucoup plus faible de covid sévère.

Des études menées par un groupe brésilien ont révélé qu'un médicament anti-androgène spécifique était très efficace contre le covid, mais ces résultats ont été remis en cause par d'autres chercheurs et ils n'ont pas encore été répliqués . Les résultats d'un essai américain de phase II/III devraient être disponibles prochainement.



Artemisia annua (thé, poudre ou extrait)

Des études précliniques et cliniques précoces, dont une étude in vitro de l'institut allemand Max Planck, ont révélé que l'artemisia annua, une plante utilisée contre le paludisme, peut être efficace contre le covid .

Curieusement, le seul pays qui s'est appuyé sur l'artemisia annua dans sa lutte contre le covid - Madagascar - continue d'avoir l'un des taux de surmortalité les plus bas au monde, malgré un taux d'infection total d'environ 60%.



Arginine (un acide aminé)

L'arginine est un acide aminé vital pour le système immunitaire, la fonction endothéliale et la réparation des tissus. Des études ont montré que la déplétion en arginine est un prédicteur majeur de covid grave et fatale. Un petit ECR italien a révélé que 3 grammes d'arginine par jour amélioraient considérablement la récupération des patients covid.

Pour une revue récente, voir l-Arginine and COVID-19: An Update (Nutrients, novembre 2021).



Aspirine et héparine

Les études disponibles sur le traitement précoce ou prophylactique par aspirine ou héparine sont pour la plupart positives , alors que les résultats chez les patients hospitalisés sont mitigés ou négatifs . L'aspirine et l'héparine agissent comme antiplaquettaires et anticoagulants (pour prévenir l'hyperréactivité plaquettaire et la thrombose covid).



Vitamine D et vitamine C

La vitamine D joue un rôle important dans la réponse immunitaire aux infections. Il est essentiel d'éviter les carences en vitamine D, en particulier chez les personnes âgées. Une fois infecté, il est trop tard pour prendre des suppléments standards de vitamine D (qui nécessite une dizaine de jours pour être métabolisé en sa forme active). Cependant, chez les patients présentant une carence en vitamine D, l'administration d'une dose élevée de vitamine D biologiquement active (calcifédiol voire calcitriol) peut être efficace .

Une revue récente des essais sur la vitamine C contre le covid a révélé qu'une intervention intraveineuse de vitamine C à l'hôpital « peut améliorer les paramètres d'oxygénation, réduire les marqueurs inflammatoires, diminuer le nombre de jours d'hospitalisation et réduire la mortalité ». En revanche, les preuves sur l'utilisation de suppléments oraux de vitamine C étaient insuffisantes.



Gargarismes buccaux et sprays nasaux

Plusieurs petits essais ont montré que les gargarismes buccaux antiviraux (par exemple à base de povidone-iode) et les sprays nasaux (par exemple à base d'oxyde nitrique) peuvent réduire considérablement les charges virales nasopharyngées.

Pour une revue récente, voir "In Vivo Efficacy of Povidone-iodine Mouth Gargles in Reducing Salivary Viral Load in COVID-19 Patients: A Systematic Review" ( WJD, novembre 2021 )



Hydroxychloroquine (HCQ)

HCQ, connu comme un médicament antipaludique, est également un médicament standard contre certaines maladies auto-immunes chroniques, y compris le syndrome des anticorps anti-phospholipides (APS); de plus, l'HCQ a des propriétés anti-thrombotiques. Ainsi, si une covid sévère s'avère être une forme d'APS aiguë, l'HCQ pourrait, après tout, être utile en tant que traitement précoce ou prophylactique pour prévenir une covid sévère chez les patients à haut risque.