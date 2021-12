Sécurité Afrique : la France pilote seule le forum de Dakar (Mondafrique)

« Qui paie, commande » : le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité qui se tient sa 7 ème édition lundi 6 et mardi 7 prochains à Dakar, n’échappe pas à la règle.

En versant 800.000 euros pour l’organisation de cette manifestation, le ministère français de la défense en reste, dans la réalité, le principal acteur. Bien qu’il soit organisé à Dakar, au Sénégal, depuis sa première édition en 2014, le Forum, auquel participe chaque année le ministre français des Armées, ne prend aucune décision stratégique sans en référer à la Direction générale des relations internationales et stratégiques (DGRIS) du ministère français de la Défense et à « l’opérateur logistique » désigné par la France : Avisa Partners pour l’édition de cette année et la Compagnie européenne d’intelligence stratégique (CEIS) pour les années précédentes.

Circulez, il n’y a rien à voir

À Dakar, on retrouvera les mêmes acteurs que lors des précédentes grand-messes dans une sorte d’entre-soi stérile. On y retrouvera des hommes politiques en charge de la défense et la sécurité, des galonnés bardés de médailles militaires, des officiers généraux reconvertis dans la sécurité privée ou intelligence économique, des universitaires complaisants ainsi que quelques journalistes et acteurs de la société civile accommodants. Mais aussi des marchands d’armes qui viennent leurs catalogues à la main, en espérant décrocher des commandes.

En tout cas, jamais des trouble-fête d’autant que la participation à ces grand-messes se fait par invitation ou cooptation; Un peu à l’image de ces « briefings » à l’Élysée ou au Quai d’Orsay où seuls les journaux jugés sérieux sont admis.

Loin de la volonté d’affichage d’une co-organisation, la France garde une place prépondérante sur les thématiques abordées lors du Forum ainsi que les listes d’experts sur la sécurité invités à s’exprimer lors des plénières ou des ateliers. Résultat, les questions qui fâchent ne sont jamais abordées lors de cette grand-messe pour la paix et la sécurité en Afrique...

