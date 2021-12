Selon l'OMS, les personnes entièrement vaccinées doivent porter des masques et garder une distance sociale et éviter les foules (TrialSite News)

Selon l'OMS, les personnes entièrement vaccinées doivent porter des masques et garder une distance sociale Article originel : Fully Vaccinated to Wear Masks and Keep Social Distancing, says WHO TrialSite News, 28.12.21

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les personnes qui ont été complètement vaccinées doivent continuer à porter des masques, à maintenir une distance sociale et à éviter les foules. Même si une personne a été entièrement vaccinée, elle peut encore transmettre le virus à d'autres personnes. Elles présentent un risque moindre, mais la transmission communautaire se poursuit avec les populations vaccinées, ce qui met en danger les populations plus vulnérables. "Le vaccin ne fait que sauver des vies et réduire le risque de maladie grave et de décès, mais il n'arrête pas la transmission communautaire", a déclaré Mariangela Simaothe, sous-directrice générale de l'OMS pour l'accès aux médicaments et aux produits de santé. "Il est extrêmement important que les personnes vaccinées continuent à porter des masques et à maintenir une distance sociale." Comme TrialSite l'a rapporté, certaines recherches émergentes montrent que les masques faciaux réduisent jusqu'à 99,9% le risque de propagation de grosses gouttelettes liées à la COVID-19 lorsqu'une personne parle ou tousse. Mais la science n'est pas concluante. Et bien sûr, dans des endroits comme es Etats-Unis, le masque a été politisé, certains pourraient faire valoir des arguments au-delà de la raison. La plupart des gouvernements s'accordent sur l'importance des masques dans la lutte contre un virus hautement contagieux d'origine respiratoire...

