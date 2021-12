Selon l'agence sanitaire britannique, l'UKHSA, plus de 50% des cas d'Omicron ont été contractés par des personnes doublement vaccinées de même que 50% des cas du variant Delta de la Covid

L'UKHSA est l'agence sanitaire britannique. Selon cette agence étatique britannique, signalée par Sky News, plus de la moitié des cas d'Omicron a été contracté par des personnes doublement vaccinées. Il en va de même pour les cas de variant Delta de la Covid. Heureusement que ces deux variants sont bénins chez la grande majorité des gens.

COVID-19 : 75 nouveaux cas d'Omicron découverts en Angleterre - l'UKHSA publie une évaluation des risques

Article originel : COVID-19: 75 more Omicron cases found in England - as UKHSA releases risk assessment

Sky News