"Super Immunité" : La pandémie s'effondre dans l'autoparodie (Off Guardian)

"Super Immunité" : La pandémie s'effondre dans l'autoparodie Article originel : “Super Immunity”: Pandemic collapses into self-parody Par Kit Knightly Off Guardian, 23.12.21

Les affirmations selon lesquelles les "percées infectieuses" (malgré la vaccination) pourraient être bonnes pour vous sont hilarantes et désespérées.

Les "vaccins" anti-Covid19 ne fonctionnent pas. Ils l'ont admis, et maintenant ils essaient sérieusement de nous dire que c'est en fait une bonne chose.



Ce que "fonctionner" signifie réellement lorsque votre pandémie n'est rien d'autre qu'une vague après l'autre de tests positifs sans signification et de changements de sens de la "cause de la mort", est une discussion différente pour une autre fois.

En effet, la question de savoir s'ils ont jamais été censés fonctionner, à quoi ils servent réellement et pourquoi l'establishment a besoin de les pousser si fort, sont des questions intéressantes pour un futur article.

Pour l'instant, limitons-nous à l'intention déclarée de Big Pharma : Les "vaccins" sont prétendument destinés à arrêter la propagation du "Covid19". Ils ne le font pas.

Les "vaccins" ne sont même pas de vrais vaccins selon la définition traditionnelle. Les personnes qui ont été "vaccinées" sont toujours infectées et peuvent toujours transmettre l'infection à d'autres personnes.

Ces infections sont appelées "percées infectieuses", et leur existence a suivi un cours familier dans les médias.

D'abord, elles n'existaient pas, puis elles ont existé mais elles étaient rares, puis elles n'étaient pas si rares mais elles étaient bénignes... et maintenant, elles ne sont pas seulement bénignes, elles sont même une bonne chose... à cause de la "super immunité".

C'est vrai, tomber malade après avoir été vacciné pourrait en fait être bon pour vous, selon une étude récente, dont la presse se fait actuellement l'écho.



Apparemment, une équipe de chercheurs qui a étudié le sang de personnes ayant contracté des infections graves a découvert que [c'est nous qui soulignons] :

les personnes ayant contracté une infection à la Covid après une double vaccination ont développé des anticorps jusqu'à 1 000 % plus efficaces et plus abondants, créant une forme de "super-immunité,

Un. Mille. Pourcentage. C'est beaucoup de pourcentages. Comme, dix fois la quantité habituelle de pourcentages. Des chiffres scientifiques impressionnants.

Donc, il s'avère que si vous avez la double dose, mais que vous tombez quand même malade, ce n'est pas un signe que vous vous êtes fait avoir en prenant une thérapie génique expérimentale qui ne fait pas ce qu'elle prétend faire.

Ce n'est pas non plus une indication que tout le récit n'est qu'une construction basée sur l'attribution d'un nouveau nom aux symptômes habituels du rhume et de la grippe par le biais d'un test défectueux.

Et cela ne signifie pas que les vaccins ne fonctionnent pas... cela signifie qu'ils fonctionnent super-duper-mega, et que vous êtes pratiquement invulnérable.

...à moins qu'un nouveau variant n'apparaisse, auquel cas il faut faire un rappel. Ou deux. Parce que si 1000% d'immunité peut sembler beaucoup... 2000% d'immunité ne serait-il pas encore mieux ?



En moins de douze mois, nous sommes passés de "les vaccins fonctionnent" à "les vaccins ne fonctionnent pas... et c'est une bonne chose".

A ce stade, on ne peut qu'en rire.