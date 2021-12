Sur Europe 1, le Professeur Michaël Peyromaure déclare : "La vaccination des enfants est une hérésie" et ajoute "il y a des millions de gens qui se sont fait vacciner pour rien parce qu’ils ne sont pas à risque" (Vidéo)

A 10'00" sur la vidéo ci-cessous : Le professeur Peyromaure, chef du service d'urologie à l'hôpital Cochin, déclare sur Europe 1 qu'"il y a des millions de gens qui se sont fait vacciner pour rien parce qu'ils ne sont pas à risque"... "Il fallait cibler les gens à risque et laisser le virus circuler chez tous les autres et donc chez les enfants..."

..."La vaccination des enfants est une hérésie car dans le rapport bénéfice risque c'est très défavorable car les enfants ne font pas de formes graves... Il y a, je crois, une vingtaine d'enfants, en tout et pour tout depuis 2 ans qui sont morts du covid et encore ils sont souvent morts avec le covid. C'est à dire 4 fois moins que d'enfants qui sont morts de gastro-entérite ou de la grippe saisonière banale..."



..."Si tous les gens à risques sont vaccinés, ceux qui ne le sont pas n'ont pas à l'être"...



"Cette épidémie n'est finalement pas si grave que cela, par ce que quand vous regardez les chiffres objectivement vous avez un taux de mortalité sur l'ensemble de la population qui est de 0.15%... Dans la majorité des cas, ce sont des personnes âgées qui meurent, la médiane d'âge est de 85 ans. Je n'ai rien contre les personnes âgées mais c'est quand même beaucoup moins grave que si c'était des jeunes.... Cette épidémie n'est pas si grave, ce n'est pas la diphtérie, ce n'est pas la peste, on n'enjambe pas les morts sur le trottoir à ma connaissance. Donc le vrai problème de cette épidémie c'est que l'hôpital est vulnérable et ne peut pas se permettre d'accueillir d'un seul coup une vague de patients atteints de formes sévères.."



"...C'est une crise de l'hôpital beaucoup plus qu'une épidémie grave ! Le vrai problème c'est l'hôpital !"