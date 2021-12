Trump feint de découvrir qu'Israël ne voulait pas d'accord de paix avec les Palestiniens : Netanyahu "ne voulait pas faire la paix. Il ne l'a jamais fait" (Times of Israel)

...Dans des extraits d'interviews récemment publiés samedi, l'ancien président des États-Unis Donald Trump a offert des opinions plus franches et plus surprenantes sur le leadership d'Israël pendant son mandat, un jour après avoir été cité dans une attaque stupéfiante contre l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahu.

Dans les derniers commentaires enregistrés diffusés par Channel 12, Trump a déclaré qu'il croyait que Netanyahu "ne voulait pas faire la paix. Il ne l'a jamais fait" ; il a affirmé avoir empêché le dirigeant israélien d'annexer des terres de Cisjordanie ("Je me suis mis en colère et je l'ai arrêté") ; il a exprimé son opinion favorable sur le ministre de la défense Benny Gantz ("Je pense qu'il voulait conclure un accord... s'il gagnait, je pense que ce serait beaucoup plus facile") ; et il a fait part de l'évolution de son point de vue sur le conflit israélo-palestinien ("J'avais pensé que les Palestiniens étaient impossibles et que les Israéliens feraient tout pour faire la paix et conclure un accord. J'ai découvert que ce n'était pas le cas")...

"Bibi ne voulait pas faire d'accord", a-t-il dit, en utilisant le surnom de Netanyahu. "Même plus récemment, lorsque nous avons présenté les cartes" dans le cadre du plan de paix de son administration, la réaction de Netanyahou était "'Oh c'est bien, bien', tout était toujours génial, mais il n'était jamais... il ne voulait pas faire d'accord".

"Maintenant, je ne sais pas s'il ne voulait pas le faire pour des raisons politiques, ou pour d'autres raisons. J'aurais aimé qu'il dise qu'il ne voulait pas passer d'accord, au lieu de..... Parce que beaucoup de gens ont consacré beaucoup de travail. Mais je pense que Bibi n'aurait jamais conclu un accord. C'est mon opinion. Je pense que le général [Gantz] voulait conclure un accord."...

Source : Times of Israel Trump: I thought Israelis would do anything for peace, but found that not to be true