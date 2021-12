Tu dois obéir ! (Daily Sceptic)

Tu dois obéir ! Article originel : You Must Obey! Daily Sceptic, 9.12.21

Voici un billet d'invité du Dr Mark Shaw, dentiste à la retraite.

À l'école, je me souviens des meilleurs professeurs. C'est encore plus vrai lorsque je regarde en arrière, avec le bénéfice de l'expérience, pour juger à qui faire confiance.

Certains enseignants, leaders ou dirigeants sont prêts à consacrer du temps et du respect pour répondre aux questions les plus stupides ou les plus évidentes avec un esprit ouvert et en partant du principe que la personne concernée souhaite apprendre et, espérons-le, prendre les bonnes décisions dans la vie.

Un mauvais éducateur pourrait répondre à une personne manquant d'expérience ou de certaines connaissances par de l'impatience et par un reproche pour avoir posé "une question aussi stupide". Mais lorsque j'étais à l'école, je me suis souvenu que certaines des questions que posaient les jeunes enfants étaient en fait brillantes.

De même, un mauvais enseignant ou une mauvaise règle peut fournir une réponse qui est soit noire, soit blanche, ou une réponse définitive et non contestable. Le temps nous a appris que bon nombre des soi-disant faits que nous avons appris se révèlent être faux ou pas aussi clairs que nous le pensions. Une bonne dose d'humilité et d'acceptation de l'ignorance des "experts" humains est donc une bonne chose et je suppose que c'est pour cela que le grand philosophe Socrate a dit "Une personne sage comprend qu'elle ne sait rien".

Ce que nous devrions voir et entendre dans les médias grand public, c'est que, malgré nos incroyables réalisations, nous, les humains, ne sommes que des bricoleurs ou des barboteurs dans le grand schéma des choses. En tant qu'humains, nous ne pouvons pas fabriquer une seule cellule humaine à partir des éléments de base. Nous pouvons utiliser des cellules souches, nous pouvons cloner ou cultiver des tissus biologiques pour en produire davantage. Mais donnez aux scientifiques tous les ingrédients de base de la vie humaine et demandez-leur de fabriquer une "simple" cellule de peau à partir de rien et ils resteront bouche bée. Fabriquer un organe ? Jamais de la vie. Et le fait que les organes fonctionnent dans une harmonie époustouflante (dans ce que les physiologistes appellent l'"homéostasie") devrait nous faire remettre en question notre attitude selon laquelle nous savons comment contrôler et soigner notre santé au-delà de ce qui a déjà été prévu dans le processus de développement naturel.

Ce processus de développement naturel, bien que faillible, semble toujours l'emporter de la manière la plus large en fin de compte. Nous sommes peut-être capables aujourd'hui de construire à partir de rien le robot le plus sophistiqué, ce qui aurait semblé impossible il y a quelques années, mais un être humain est infiniment plus compliqué et déconcertant. Nous devrions donc être honnêtes à ce sujet et dire au public, en ce qui concerne la lutte contre un virus transmis par l'air, qu'il y a infiniment plus de choses que nous ne savons pas que nous savons réellement. Toute mesure prise qui diffère de la manière dont nous avions l'habitude d'aborder de tels problèmes a des conséquences inconnues, dont certaines ou beaucoup peuvent aggraver la situation - dans quelle mesure, nous ne le savons pas. Les mesures que nous avions l'habitude de prendre, comme rester à la maison pour récupérer lorsqu'on est malade et faire de notre mieux pour prévenir de telles maladies par l'exercice et le régime alimentaire, étaient l'approche simple et pleine de bon sens. S'assurer que nous disposions d'un personnel de santé adéquat, de salles d'isolement et d'un surplus de provisions pour les épidémies virales et les urgences en était une autre.

Ainsi, lorsque j'écoute les politiciens et leurs conseillers experts dicter et donner des instructions de la manière qui m'est trop familière depuis deux ans, cela ne fait que confirmer mon soupçon qu'ils ont peut-être pris des décisions catastrophiquement mauvaises.

"Il n'y a pas de débat", semblent-ils dire. "Vous devez suivre ces mesures de confinement et prendre ce médicament parce qu'il est manifestement bon pour vous et qu'il n'y a plus rien à discuter, alors ne posez pas de questions stupides et ne soyez pas sceptiques. Et faites ce qu'on vous dit. Vous devriez vraiment être raisonnable et obéir. Je suis désolé mais si vous décidez de ne pas vous conformer, vous serez sévèrement punis."

C'est de cette façon, avec le bénéfice d'une certaine expérience dans l'observation des mauvais enseignants, que je crois que les dirigeants actuels et leurs conseillers experts agissent. Mais là encore, je peux me tromper.