Twitter suspend le Dr Robert Malone, un des inventeurs du vaccin à ARNm (The Epoch Times)

Twitter suspend le Dr Robert Malone, collaborateur clé du vaccin à ARNm Article originel : Twitter Suspends Key mRNA Vaccine Contributor Dr. Robert Malone Par Jack Phillips The Epoch Times, 29.12.21

Le Dr Robert Malone, un contributeur clé à la technologie des vaccins à ARNm et un critique ouvert des mandats de vaccination anti-Covid et des règles sanitaires de la COVID-19, a été suspendu par Twitter.

Sur sa page Substack, Malone, qui avait accumulé plus de 500 000 followers, a confirmé que son compte était "définitivement suspendu de Twitter" et a déclaré : "Nous savions tous que cela finirait par arriver."

"Plus d'un demi-million de followers disparus en un clin d'œil. Cela signifie que je devais être sur la marque, pour ainsi dire", a-t-il écrit le 29 décembre. "Sur la cible. Cela signifie également que nous avons perdu un élément essentiel dans notre combat pour empêcher que ces vaccins soient imposés aux enfants et pour mettre fin à la corruption de nos gouvernements, ainsi que du complexe médico-industriel et des industries pharmaceutiques."

Selon le message de Malone, il a invité les utilisateurs à lire sa page Substack pour les mises à jour futures. En attendant, il est prévu qu'il apparaisse sur le podcast de l'humoriste et commentateur de l'UFC Joe Rogan le 30 décembre.

"Substack est absolument le meilleur moyen de voir mes écrits. J'apprécie le soutien de tous ceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Cela compte vraiment pour moi", a-t-il écrit dans le message.

Lorsque l'on tente d'accéder à la page de Malone, on obtient le message passe-partout de suspension de Twitter : "Compte suspendu. Twitter suspend les comptes qui violent les règles de Twitter".

La société de médias sociaux basée à San Francisco n'a pas encore publié de commentaire public sur les raisons de la suspension du compte de Malone, ni sur le message qui a suscité l'ire de la société. Twitter n'a pas répondu à une demande de commentaire de The Epoch Times à l'heure de la mise sous presse.

Malone a déclaré à The Epoch Times mercredi soir que Twitter ne l'avait pas prévenu avant de lui infliger la suspension.

"Au cours de l'année écoulée, j'ai reçu quelques avis de Twitter indiquant qu'une plainte avait été déposée au sujet d'une publication, mais qu'aucune mesure n'avait été prise", a-t-il déclaré. "Je n'ai reçu aucun avertissement avant le bannissement".

Malone a fourni à l'Epoch Times une capture d'écran avec un texte de Twitter qui se lit comme suit : "Plus précisément, pour : Avoir violé notre politique de diffusion d'informations trompeuses et potentiellement dangereuses liées à COVID-19. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les services de Twitter pour partager des informations fausses ou trompeuses sur le COVID-19 qui peuvent entraîner des dommages." La plateforme n'a pas semblé élaborer davantage.

Dans une interview accordée à The Epoch Times plus tôt cette année, Malone a déclaré que l'immunité conférée par une infection antérieure à la COVID-19 est supérieure à celle conférée par les vaccins COVID-19.

Les gens sont "confrontés à une situation où on leur a dit que l'immunité naturelle n'était pas aussi protectrice, qu'ils ne pouvaient pas s'y fier ; que si vous avez déjà été infecté, vous devriez quand même recevoir les deux doses de vaccin ; que cette vaccination fournirait une protection large et durable, qu'elle vous protégerait et qu'elle protégerait vos aînés contre la possibilité que vous leur transmettiez la maladie", a-t-il déclaré lors de l'interview, qui a été publiée en septembre.



Twitter s'est attiré l'ire des défenseurs de la liberté d'expression et des républicains après avoir banni des personnes très en vue, dont l'ancien président Donald Trump. Un autre critique de premier plan des mandats COVID-19, l'ancien journaliste du New York Times Alex Berenson, a intenté un procès contre Twitter au début du mois pour l'interdiction de son compte quelques mois auparavant.

Berenson, qui gère également une page Substack, a allégué que la suspension permanente de Twitter de la plate-forme de médias sociaux violait le premier amendement de la Constitution des États-Unis ainsi que les lois de la Californie.

"Twitter est indiscutablement un service de messagerie. Une loi californienne de longue date régit les services de messagerie en tant que 'transporteurs publics'. Cela signifie qu'ils doivent accepter tous les messages qu'ils reçoivent. Twitter doit donc accepter tous les tweets qu'il reçoit. Il n'a pas le droit, en vertu du premier amendement, de les refuser au motif qu'il n'est pas d'accord avec eux", a écrit Berenson sur sa page le 21 décembre.