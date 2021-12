Un tribunal belge suspend le confinement des cinémas et des salles de concert dans le cadre des mesures contre la Covid, car les autorités n'ont pas démontré qu'ils étaient particulièrement dangereux pour la santé de la population (Daily Mail)

Un tribunal belge suspend le confinement des cinémas et des salles de concert dans le cadre des mesures Covid, car les autorités n'ont pas démontré qu'ils étaient particulièrement dangereux pour la santé de la population.

Article originel : Belgian court suspends Covid lockdown of cinemas and concert halls because officials 'have not demonstrated they are particularly dangerous for people's health'

Daily Mail, 28.12.21

En vertu des nouvelles restrictions en vigueur depuis dimanche, les cinémas et les théâtres ont été fermés.

Mais le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative de Belgique, a annulé l'ordre.

La Cour a qualifié l'ordonnance du gouvernement de "disproportionnée" lorsqu'elle l'a annulée mardi.

La décision a été prise après que des milliers de personnes aient manifesté dans les rues de Bruxelles.

Les infections à la COVID-19 en Belgique sont en baisse depuis le pic de novembre, mais les cas d'Omicron augmentent rapidement et représentent désormais plus de la moitié de tous les cas...

Lire la suite