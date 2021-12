Une étude financée par Gates indique que les vaccins contre la COVID-19 perdent de leur efficacité contre Omicron (TrialSite News)

Une étude financée par Gates indique que les vaccins contre la COVID-19 perdent de leur efficacité contre Omicron Article originel : Gates Funded Study Indicates COVID-19 Vaccines Lose Efficacy Against Omicron TrialSite News, 26.12.21

Récemment, un groupe de chercheurs affiliés au Vagelos College of Physicians and Surgeons de l'Université Columbia et des collègues de Hong Kong ont étudié en profondeur le nouveau variant Omicron du SRAS-CoV-2 (B.1.1.528) détecté début novembre en Afrique du Sud. Se propageant maintenant rapidement dans le monde entier, ce mutant hautement contagieux comprend de nombreuses mutations de la protéine de pointe qui peuvent potentiellement atténuer ou perturber l'efficacité des vaccins et des thérapies par anticorps actuels contre la COVID-19. Cette étude récente confirme et même amplifie ces préoccupations. Dirigée par l'auteur correspondant David D. Ho, MD, directeur du Centre de recherche sur le sida Aaron Diamond de l'Université Columbia, l'équipe de l'étude a indiqué que, d'après les résultats de leur étude, Omicron est sensiblement résistant au plasma convalescent ainsi qu'à quatre vaccins COVID-19 importants. Ils concluent que ce mutant pose un réel problème aux autorités de santé publique dans la guerre contre le COVID-19. Les implications de ces résultats ne peuvent être négligées s'ils se confirment. Des infections massives pourraient s'ensuivre.

Déjà examinés par des pairs, ces résultats sont publiés dans un format d'examen avancé. Cela signifie que les résultats de l'étude sont déjà acceptés par le public...

