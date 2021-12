Une étude publiée dans Annals of Oncology révèle que les patients atteints d'un cancer complètement vaccinés et présentant une infection à la Covid ont un risque de 65% d'hospitalisation et de 13% de décès.

Vaccination contre la COVID-19 et percées infectieuses chez les patients atteints de cancer

Article originel : COVID-19 Vaccination and Breakthrough Infections in Patients with Cancer

Par Andrew Schmidt, MD; Chris Labaki, MD; Ziad Bakouny, MD, issus du Dana-Farber Cancer Institute; et Chih-Yuan Hsu, PhD, du Vanderbilt-University Medical Center. les autres auteurs principaux sont Choueiri de Harvard, Farmakiotis de Brown University, et Warner et Yu Shyr, PhD, du Vanderbilt University Medical Center. Les autres auteurs principaux sont Nino Balanchivadze, MD; Stephanie Berg, DO; Sibel Blau, MD; Ahmad Daher, MD, PhD; Talal El Zarif, MD; Christopher Riese, PhD, RN; Elizabeth Griffiths, MD; Jessica Hawley, MD; Brandon Hayes-Lattin, MD; Vidhya Karivedu, MBBS; Tahir Latif, MBBS, MBA; Blanche Mavromatis, MD; Rana McKay; MD; Ryan Nguyen, DO; Orestis Panagiotou, MD, PhD; Andrew Portuguese, MD; Matthew Puc, MD; Miriam Santos Dutra, PhD; Brett Schroeder, MD; Astha Thakkar, MD; Elizabeth Wulff-Burchfield, MD, and Sanjay Mishra, PhD.

Annals of Oncology, 24.12.21

DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2021.12.006

Vaccination COVID-19 et infections pernicieuses chez les patients atteints de cancer (Annals of Oncology)

Note de SLT : Une étude très sérieuse publiée dans une grande revue scientifique effectuée par un réseau d'oncologues appartenant à différents centres aux Etats-Unis et en Angleterre révèlent que les patients entièrement vaccinés (2 doses, l'étude a été effectuée avant que la 3ème dose soit imposée aux USA, elle a été réalisée entre le 1.11.20 et le 31.05.21) qui ont connu des infections pernicieuses à la Covid ont été hospitalisés à 65 %, ont été placés en soins intensifs ou sous ventilation mécanique à 19 % et sont morts dans 13 % des cas. Il n'y avait pas de différence avec les non vaccinés : "Parmi les 54 patients entièrement vaccinés qui ont développé une COVID-19, 35 (65%) ont été hospitalisés, 10 (19%) ont été admis en soins intensifs ou ont dû subir une Ventilation mécanique, et 7 (13%) sont décédés dans les 30 jours. Des taux comparables ont été observés dans le groupe non vacciné."

A noter que les auteurs écrivent noir sur blanc dans leur article que "les essais cliniques évaluant les vaccins contre la COVID-19 excluaient en grande partie les patients ayant des antécédents de cancer et ceux sous immunosuppression active (y compris la chimiothérapie), on dispose (donc) de peu de données pour évaluer l'efficacité clinique de la vaccination COVID-19 chez les patients atteints de cancer." Les auteurs évoquent le risque particulièrement élevé dans le cadre des hémopathies malignes ; on se souviendra du cas Colin Powell qui fut très médiatisé. ---

Points forts Les patients atteints de cancer qui développent une percée infectieuse de la COVID-19 (poussée infectieuse malgré la vaccination) après une vaccination complète restent susceptibles de subir des conséquences graves.

Les hémopathies malignes sont surreprésentées parmi les patients vaccinés atteints d'un cancer qui développent une percée infectieuse de la COVID-19.

La vaccination des contacts proches, le masquage, les rappels et la distanciation sociale sont nécessaires pour protéger les patients atteints de cancer.

Résumé

Contexte :

La vaccination est une mesure de santé préventive importante pour se protéger contre la COVID-19 symptomatique et sévère. Une immunité affaiblie par une maladie maligne sous-jacente ou la prise récente de traitements systémiques anti-néoplasiques peut entraîner des titres d'anticorps moins robustes après la vaccination et un risque possible de percée de l'infection. Comme les essais cliniques évaluant les vaccins contre la COVID-19 excluaient en grande partie les patients ayant des antécédents de cancer et ceux sous immunosuppression active (y compris la chimiothérapie), on dispose de peu de données pour évaluer l'efficacité clinique de la vaccination COVID-19 chez les patients atteints de cancer.



Patients et méthodes :

Nous décrivons les caractéristiques cliniques des patients atteints de cancer qui ont développé une COVID-19 symptomatique après la vaccination et nous comparons les résultats pondérés à ceux des patients contemporains non vaccinés, après ajustement des facteurs de confusion, en utilisant les données du Consortium multi-institutionnel COVID-19 et Cancer (CCC19 ; numéro ClinicalTrials.gov, NCT04354701).



Résultats :

Les patients atteints de cancer qui développent la COVID-19 après avoir été vaccinés présentent des comorbidités importantes et peuvent présenter une infection grave, voire mortelle. Les patients porteurs d'hémopathies malignes sont surreprésentés parmi les patients vaccinés atteints de cancer qui développent une COVID-19 symptomatique.



Conclusions :

La vaccination contre la COVID-19 reste une stratégie essentielle pour protéger les populations vulnérables, y compris les patients atteints de cancer. Cependant, les patients atteints de cancer qui développent une percée infectieuse en dépit d'une vaccination complète restent exposés à un risque de conséquences graves. Une approche d'atténuation de la santé publique à plusieurs niveaux, comprenant la vaccination des contacts proches, les rappels, la distanciation sociale et le port de masques, doit être poursuivie dans un avenir prévisible.

Traduction SLT