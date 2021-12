Vaccination : « J’hésite », « je la ferai »… Comment les femmes envisagent la 3e dose face aux risques de troubles menstruels (20 Minutes)

Des cycles chaotiques. Des règles qui reviennent bien trop vite ou beaucoup plus tard que prévu. Ou qui sont plus douloureuses, plus longues ou abondantes. Depuis l’ouverture de la vaccination anti-Covid au grand public il y a quelques mois, les témoignages de femmes ayant déclaré des troubles du cycle menstruel après avoir reçu le vaccin se sont multipliés.

Si les premiers retours de la communauté scientifique se veulent rassurants, pour nombre de femmes ayant expérimenté ces troubles ou redoutant d’y être confrontées, l’ouverture de la campagne pour la dose de rappel – sans laquelle le pass sanitaire ne sera plus valide après le 15 janvier – est source de questionnements et d’angoisse. Combien de temps ces troubles menstruels durent-ils ? Peuvent-ils affecter la fertilité ? Faut-il recevoir ou non sa dose de rappel ? 20 Minutes donne la parole à ses lectrices et fait le point sur la littérature scientifique.

« Retard de 50 jours », « des règles une semaine sur deux »

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Claire a toujours eu « des règles très régulières : le même jour, à l’heure près. Mais après avoir reçu la deuxième dose, j’ai eu deux semaines de retard. Cela fait cinq mois qu’elles arrivent au hasard, c’est très embêtant ». Idem pour Gwladys, « alors que je n’avais jamais eu de soucis en dix ans. Là, mes règles arrivent une semaine sur deux ou toutes les deux semaines ».

Carole, elle, a eu des perturbations différentes après chacune de ses deux doses. « Après la première, j’ai eu un retard de 50 jours ! Et à la deuxième, j’ai été réglée deux fois le même mois. Depuis, mes règles sont irrégulières et douloureuses ». Quant à Valentine, « la première injection a déclenché des règles sans fin, tous les jours pendant trois mois, et beaucoup plus douloureuses », assure la jeune femme, qui a « peur que cela se reproduise lors de la troisième dose ».

Dans un premier temps, Sasha ne s’est pas inquiétée. « J’ai toujours eu des cycles plus ou moins irréguliers, confie la jeune femme, qui souffre d’endométriose. Mais après la première dose comme la deuxième, mon cycle a été beaucoup plus douloureux, long et abondant, et avec un syndrome prémenstruel de quinze jours ! Il a fallu cinq cycles pour que les choses se stabilisent »...

