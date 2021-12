Vaccination obligatoire : Non scientifique, source de division et extrêmement coûteuse (Brownstone Institute)

Les mandats vaccinaux : Non scientifique, source de division et extrêmement coûteuse Article originel : Vaccine Mandates: Unscientific, Divisive, and Enormously Costly Par Pr. Allon Friedman * Brownstone Institute, 2.12.21

Le plan controversé de l'Administration de la santé et de la sécurité au travail (OSHA) visant à imposer la vaccination contre la COVID-19 aux grandes entreprises - récemment interdit par la Cour d'appel du cinquième circuit - a été ostensiblement conçu pour minimiser les "épidémies mortelles de la COVID-19". La capacité des vaccins contre la COVID-19 à protéger la vie est au cœur du mandat de l'OSHA et du débat acharné sur des mandats similaires qui embrasent actuellement une grande partie du monde.



Près de 18 000 articles scientifiques ont été publiés depuis l'année dernière sur la COVID-19 et les vaccins, de sorte que la tâche de passer au crible les preuves pour aider à évaluer de manière critique si les vaccins réduisent le risque de décès semble décourageante. Il s'avère cependant que deux études se distinguent tellement des autres en termes de rigueur et de qualité qu'elles sont particulièrement bien adaptées pour nous aider à aborder la question de la protection vaccinale.

Ces deux études, publiées le mois dernier dans le New England Journal of Medicine, se distinguent fondamentalement des autres études en ce sens qu'elles sont les seuls essais cliniques rapportés à ce jour à randomiser des adultes pour qu'ils reçoivent soit un vaccin COVID-19 (Pfizer ou Moderna), soit une injection placebo, puis à les suivre dans le temps. Pourquoi est-ce important ? Parce que le plan d'étude randomisé contrôlé qu'ils ont utilisé est l'étalon-or et l'outil scientifique le plus rigoureux disponible pour examiner les relations de cause à effet entre une intervention et un résultat (la vaccination et le décès, dans ce cas).

Cette conception limite également autant que possible l'influence d'autres facteurs, connus ou inconnus, qui pourraient affecter le résultat. De nombreuses études ont utilisé d'autres modèles pour essayer de comprendre dans quelle mesure le vaccin anti-COVID-19 protège contre la mort, mais quelle que soit la qualité de leur planification ou de leur exécution, aucune de ces études n'atteint le niveau de rigueur scientifique qu'offre un essai contrôlé randomisé bien mené.



Ces deux essais cliniques ont-ils donc permis de constater que la vaccination réduisait le risque de mourir de la COVID-19 ? L'étude Moderna a fait état d'un décès dû à la COVID-19 dans le groupe vacciné et de trois dans le groupe non vacciné, ce qui est bien trop peu pour tirer une quelconque conclusion statistique. L'essai de Pfizer était encore moins concluant car les résultats publiés dans le rapport du New England Journal (un décès dû à la COVID-19 dans le groupe vacciné et deux dans le groupe non vacciné) différaient de ce que Pfizer a ensuite déclaré à la Food and Drug Administration, et la mise à jour de la FDA ne précisait pas le nombre de décès dus à la COVID-19.



Quoi qu'il en soit, le critère d'évaluation le plus pertinent de l'étude n'est pas le décès dû à la COVID-19 mais la mortalité toutes causes confondues, qui recense tous les décès survenus pendant la période d'étude. La mortalité toutes causes confondues est le principal résultat d'intérêt, non seulement parce qu'il permet de contourner la décision souvent subjective quant à la raison du décès, mais aussi parce qu'il met en balance tous les effets possibles du vaccin anti-COVID-19, bons et mauvais, qui pourraient influencer le risque de décès. En d'autres termes, elle nous permet de quantifier les vies sauvées par le vaccin contre la COVID-19 tout en tenant compte des vies potentielles perdues à cause de maladies cardiaques liées au vaccin, de caillots sanguins, de réactions allergiques graves et peut-être d'autres causes.

Les résultats des deux essais étant très similaires, quel que soit le type de vaccin utilisé, il est utile de fusionner les résultats. Après avoir suivi un total combiné de 74 580 personnes, dont la moitié a reçu le vaccin contre la COVID-19 et l'autre moitié un placebo, pendant six à sept mois, les deux études ont indiqué que trente-sept personnes vaccinées sont décédées, contre trente-trois personnes ayant reçu le placebo.



En d'autres termes, les meilleures preuves scientifiques actuellement disponibles pour l'humanité ne soutiennent pas l'affirmation largement répandue selon laquelle la vaccination contre la COVID-19 sous les marques Pfizer ou Moderna réduit le risque de décès, du moins pendant les six premiers mois suivant la vaccination. Il est intéressant de noter que ces résultats frappants n'ont pas été rapportés dans le corps principal des articles, mais dans des sections supplémentaires.



Plusieurs points supplémentaires sont à prendre en compte.

Tout d'abord, les résultats de ces études ont été limités par le fait que leur conception ne tenait pas compte d'une infection antérieure entraînant une immunité ultérieure contre l'infection par la COVID-19, ce qui aurait très bien pu réduire le risque de décès dans l'un ou les deux groupes d'étude.