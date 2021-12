Dr Malone, un des inventeurs du vaccin arn il y a 30 ans : Omicron est tellement infectieux et peu pathogène qu'il est l'équivalent d'une vaccination mondiale gratuite à virus atténué. C'est le plus beau cadeau de Dieu et signera la fin de l'épidémie. 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/h5EPPpqAKt