[Vidéo] Pourquoi Biden pousse-t-il Poutine sur l'Ukraine ? - Larry Wilkerson (Analysis.news)

Pourquoi Biden pousse-t-il Poutine sur l'Ukraine ? - Larry Wilkerson Article originel : Why is Biden Pushing Putin on Ukraine? – Larry Wilkerson Analysis News

Selon un rapport du New York Times, "la Russie a exigé le 17 décembre que les États-Unis et leurs alliés cessent toute activité militaire en Europe de l'Est et en Asie centrale. Il s'agit d'une proposition de grande envergure qui établirait un arrangement de sécurité semblable à celui de la guerre froide et qui remettrait en question les efforts diplomatiques visant à désamorcer la menace militaire croissante que représente la Russie pour l'Ukraine". C'est le langage du New York Times, pas le mien, mais en tout cas, revenons à l'article du New York Times.

"La proposition russe, immédiatement rejetée par les responsables de l'OTAN [Organisation du traité de l'Atlantique Nord], se présentait sous la forme d'un projet de traité suggérant que l'OTAN offre des garanties écrites qu'elle ne s'étendrait pas plus à l'est vers la Russie et qu'elle cesserait toute activité militaire dans les anciennes républiques soviétiques. La vaste bande d'États désormais indépendants qui s'étend de l'Europe de l'Est à l'Asie centrale".

Plus loin, on peut lire dans l'article du Times : "Ils ont demandé à l'OTAN de s'engager à ne pas offrir l'adhésion à l'Ukraine, en particulier les responsables de l'OTAN ont souligné que les pays de l'OTAN n'excluraient pas l'adhésion future de tout pays d'Europe de l'Est, y compris l'Ukraine".

Larry Wilkerson nous rejoint maintenant pour discuter de la proposition russe et des tensions actuelles à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Il est l'ancien chef de cabinet du secrétaire d'État Colin Powell. C'est un professeur à la retraite et un habitué de theAnalysis.news et de nombreuses autres plateformes d'information et universitaires. Merci beaucoup, Larry...