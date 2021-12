Note de SLT : Selon Topinfoguide , la véracité du décès n'a pas été confirmée ni infirmée. A suivre. Info ou intox ? Le seul élément probant, à l'heure actuelle est qu'il a été arrêté il y a un an par la police allemande alors qu'il était en train de faire une vidéo dénonçant le confinement (vidéo à la fin de cet article). Voir également la vidéo intitulée "Le Dr Andreas Noack est-il vraiment mort ?" (Dr. Andreas Noack: Ist er wirklich tot?)

Voici un extrait d'un article de fact-checking publié sur LeadStories : "Un vidéoblogueur et chimiste allemand a-t-il été assassiné pour avoir révélé la vérité sur l'oxyde de graphène dans les vaccins ? Peu d'informations sont disponibles sur la mort du Dr Andreas Noack, hormis deux vidéos que sa compagne a postées sur Telegram. Les déclarations faites dans ces vidéos dissipent toutefois les rumeurs selon lesquelles Noack a été tué par la police. La compagne de Noack a posté une vidéo sur une chaîne Telegram le 27 novembre 2021, affirmant à l'origine qu'il avait été "attaqué", mais dans une autre vidéo, elle décrit sa mort à l'hôpital suite à ce que les médecins lui ont dit être une crise cardiaque. Une vidéo postée sur la chaîne Telegram de Noack le 23 novembre 2021, qui aurait été la raison de son prétendu meurtre, contenait des affirmations précédemment démenties sur la présence d'oxyde de graphène dans les vaccins. L'affirmation selon laquelle Noack a été assassiné apparaît dans le titre d' une vidéo postée sur Bitchute le 28 novembre 2021, intitulée "MURDER !". Quelques heures seulement après avoir publié le secret du Vax, le docteur est mort" ( archivé ici )....Le 27 novembre 2021, une vidéo a été postée sur Telegram, dans laquelle Anna, la compagne de Noack, informe ses followers de son décès. Une version avec des sous-titres anglais peut être vue ici. Vers 1:40 minute, Anna affirme que Noack "a été fortement, fortement attaqué". Elle poursuit en disant que "l'attaque était extrêmement sournoise et inattendue, et je suis chargée de la terrible tâche de vous dire qu'Andreas n'a pas survécu à cela." Cette formulation a conduit les utilisateurs des médias sociaux à spéculer que Noack avait été directement et physiquement attaqué, peut-être par la police. Le 29 novembre 2021, cependant, Anna a posté une autre vidéo en allemand, précisant que Noack n'avait pas été attaqué, mais était mort d'une crise cardiaque à l'hôpital. Elle affirme que la crise cardiaque a été causée par des micro-ondes, sans toutefois en apporter la preuve..."(Traduction SLT) Lire la suite.

Cette semaine, entre le 23 et 26 novembre, le Dr Noack a subit une “attaque furtive” après sa dernière vidéo, selon sa femme [ 1 ] [ 2 ] enceinte, et serait décédé peu de temps après d’une crise cardiaque.

Il affirme que cela pourrait expliquer pourquoi les athlètes meurent soudainement pendant les entraînements et les matchs, ou pourquoi certains meurent instantanément si l’adjuvant a été injecté dans la circulation sanguine plutôt que dans le muscle…

Le lanceur d’alerte Dr. Andreas Noack, chimiste autrichien renommé expert sur le carbone, est mort quelques heures seulement après avoir dénoncé les effets de l’adjuvant hydroxide de graphène, une nanotechnologie qui serait présente dans l’injection, expliquant que c’est ce qui tue réellement les gens en s’immisçant dans l’ensemble des organes et provoquant des lésions au niveau cellulaire, “comme des nano-lames de rasoir”.

Travaux du Dr. Pablo Campra sur lesquels sont basés cette vidéo.

Résumé :

L’hydroxyde de graphène a été trouvé dans tous les vaccins étudiés. L’hydroxyde de graphène forme des structures dans le flux sanguin d’environ 50 nm de large et 0,1 nm d’épaisseur. Elles sont très fines mais très solides. Ils agissent comme de petites lames de rasoir dans le flux sanguin qui peuvent couper les vaisseaux sanguins. Ils ne se décomposent pas. Une fois dans la circulation sanguine, ils y resteront pour toujours (à moins que la personne ne reçoive une transfusion sanguine pour les éliminer). Leur effet sur les vaisseaux sanguins est cumulatif. Plus ils restent longtemps dans la circulation sanguine, plus les vaisseaux sanguins sont endommagés au fil du temps. Cela crée des problèmes d’hémorragie dans tout le corps.

Selon lui, un débit sanguin plus élevé (dû à une activité physique intense des athlètes) entraînerait des dommages plus importants aux vaisseaux sanguins causés par l’hydroxyde de graphène et expliquerait donc les décès d’athlètes parmi les personnes injectées.

Voici des citations importantes faites par le Dr Noack :

Recevoir le Vax, c’est comme jouer à la roulette russe. Les personnes qui meurent immédiatement ou peu après avoir reçu le vaccin sont comme des victimes de la roulette russe. C’est lorsque l’oxyde de graphène frappe immédiatement la paroi des vaisseaux sanguins qu’il provoque la mort ou l’effondrement immédiatement après avoir reçu le vax.

Les médecins qui pratiquent des autopsies sur les victimes du Vax ne vont rien trouver. Ces médecins cherchent quelque chose de biologique comme cause de la mort mais l’hydroxyde de graphène n’est pas biologique donc il ne sera pas visible dans leurs tests.

Il y a des photos de sang coagulé sortant du nez. Les gens saignent à mort de l’intérieur.

Les athlètes de haut niveau qui meurent ont un sang qui s’écoule rapidement. Plus le sang circule vite, plus les rasoirs font de dégâts.

En tant que chimiste, si vous injectez ça dans le sang, vous êtes un meurtrier.

La question à poser aux fabricants de vaccins et aux politiciens est la suivante : POURQUOI CES LAMES DE RASOIR SONT-ELLES DANS LES VACCINS ? Comment peuvent-ils justifier leur présence dans les vaccins ?

Et maintenant, ils veulent forcer les enfants à être vaccinés dès l’âge de 5 ans avec ce truc horrible !



Il y a un an (nov 2020), le chimiste avait été arrêté par une unité de police armée pendant un live youtube.

L’Autriche est le premier pays d’Europe et du monde à mettre en œuvre un programme de vaccination de l’ensemble de la population sous peine d’amendes ou d’emprisonnement en cas de non-vaccination. Le plan de vaccination complet débutera en février 2022.

