Washington D.C interdit l'accès des espaces publics aux personnes non vaccinées (RT)

Washington DC va interdire les espaces publics aux personnes non vaccinées Article originel : DC to ban unvaccinated from public spaces RT, 23.12.21

Le nouveau mandat aura un impact sur une longue liste d'entreprises et d'espaces publics intérieurs, notamment les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, les lieux de divertissement, les salles de sport et les centres de remise en forme. Bien qu'aucune définition précise n'ait été fournie pour les "établissements d'événements et de réunions", ceux-ci seront également soumis à l'obligation de vaccination.

If you missed today's COVID-19 Situational Update, you can view the entire slide deck here: https://t.co/XWcZKLVSUn pic.twitter.com/nmiqcx7Vej

Les entreprises ont également reçu un exemple du type de panneau qu'elles devraient placer à l'extérieur de leur établissement pour informer les clients que la vaccination est obligatoire pour entrer. Cependant, la ville n'a pas précisé si la signalisation elle-même fait partie du nouveau mandat.

La capitale du pays a rejoint un certain nombre d'autres localités qui ont introduit des exigences similaires en matière de vaccination, Chicago, Boston et New York rendant également obligatoire le vaccin pour divers groupes et certains environnements. Contrairement aux règles de DC, Chicago a exigé que tous les résidents âgés de cinq ans et plus soient vaccinés, tandis que les exigences de la Grosse Pomme s'étendent aux écoles privées et aux personnes travaillant dans des garderies.