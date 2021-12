Yemen. Le Congrès U.S doit mettre fin aux ventes d'armes de Biden à l'Arabie saoudite (Foreign Policy)

Le Congrès doit mettre fin aux ventes d'armes de Biden à l'Arabie saoudite Article originel : Congress Must Halt Biden’s Arms Sales to Saudi Arabia Par Sarah Leah Whitson Foreign Policy, 6.12.21

Le président étatsunien revient sur ses promesses de campagne dans le but d'apaiser Riyad. Une équipe bipartisane de législateurs peut l'arrêter.



Cette semaine, les sénateurs étatsuniens Rand Paul, Bernie Sanders, Ron Wyden et Mike Lee devraient faire pression pour que soit votée une motion désapprouvant la première grande vente d'armes de la Maison Blanche à l'Arabie saoudite - un contrat de 650 millions de dollars pour l'exportation de 280 missiles fabriqués par Raytheon et de 596 lanceurs de missiles. L'épreuve de force avec la Maison-Blanche a lieu la même semaine qu'un vote attendu du Sénat sur un amendement à la loi d'autorisation de la défense nationale visant à interdire tout soutien étatsunien à la guerre saoudienne au Yémen, y compris cette proposition de vente d'armes.

Si la volonté démocratique des citoyens étatsuniens comptait, la résolution et l'amendement passeraient facilement, car le public étatsunien a clairement indiqué qu'il s'oppose aux ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Dans une rare démonstration d'unité bipartisane, une Chambre et un Sénat unis, républicains et démocrates, l'ont reconnu lorsqu'ils ont voté pour interdire les ventes d'armes et mettre fin au rôle des États-Unis dans la guerre au Yémen non pas une, mais quatre fois en 2019 (le premier sujet a vu trois résolutions conjointes ; le second une). Ils n'ont été bloqués que par les vetos de l'ancien président Donald Trump.

Un changement semblait se profiler à l'horizon lorsque Joe Biden, alors candidat à la présidence, a promis de mettre fin aux ventes d'armes à l'Arabie saoudite - toutes les ventes d'armes, et pas seulement les ventes "défensives". C'est ce que le peuple étatsunien veut et que le Congrès a affirmé en octobre : mettre fin à la complicité des États-Unis dans la guerre qui détruit le Yémen. Les armes américaines et le soutien continu de Washington à l'effort de guerre saoudien ont contribué à un désastre humanitaire sans précédent au Yémen, avec des millions de Yéménites proches de la famine et plus de 130 000 tués, des zones résidentielles et des usines réduites en ruines, et une économie au bord de l'effondrement.

Les raisons de s'opposer aux ventes d'armes étatsuniennes à l'Arabie saoudite n'ont pas changé depuis 2019.

Les raisons de s'opposer aux ventes d'armes étatsuniennes à l'Arabie saoudite n'ont pas changé depuis 2019. Les politiques déstabilisatrices et malignes du Royaume, tant sur son territoire qu'à l'étranger, se poursuivent sans relâche. Ses attaques irréfléchies et aveugles au Yémen se poursuivent, et les victimes civiles continuent d'augmenter, sans stratégie raisonnable ni perspective de gains militaires ou politiques significatifs...

Lire la suite