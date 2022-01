Alors qu'un État brésilien a récemment adopté une loi autorisant l'utilisation de l'ivermectine et de l'HCQ pour traiter la COVID-19, actuellement aux États-Unis, des législateurs républicains du New Hampshire, du Kansas et de l'Indiana font pression pour garantir l'accès à ces médicaments (TrialSite News)

Alors que TrialSite a rapporté qu'un État rural brésilien a récemment adopté une loi autorisant l'utilisation de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine pour traiter la COVID-19, actuellement aux États-Unis, des législateurs républicains du New Hampshire, du Kansas et de l'Indiana font pression pour garantir l'accès à ces médicaments reconvertis dans ces États, malgré la position de la Food and Drug Administration (FDA) étatsunienne selon laquelle ces médicaments ne devraient être utilisés pour traiter la COVID-19 que dans le cadre d'essais cliniques. À Concord, dans le New Hampshire, certains politiciens cherchent à faciliter l'accès des patients à l'ivermectine comme traitement précoce de la COVID-19. Dans l'État "Live Free or Die", le projet de loi 1022 de la Chambre des représentants permettrait aux pharmaciens de délivrer de l'ivermectine par le biais de ce que l'on appelle une commande permanente, rapporte le média local WMUR 9, malgré la déclaration de la FDA sur le médicament pour une utilisation non indiquée contre le COVID-19. Au Kansas, un mouvement croissant dirigé par les républicains appelle à un projet de loi similaire pour un traitement précoce incluant l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, tandis que des appels similaires sont entendus dans l'Indiana. 2022 sera-t-elle l'année de la poussée en faveur des thérapies repurifiées au niveau des États ? Des essais cliniques importants, soutenus par le gouvernement étatsunien et incluant l'ivermectine, pourraient favoriser ou freiner l'élan en faveur d'initiatives au niveau des États...

