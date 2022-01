Après que Martine Wonner ait cité les données du VAERS sur les effets secondaires des vaccins anti-Covid à l'Assemblée nationale, Olivier Veran menace de porter plainte contre elle mais ne le fera (Vidéos)

Voici une nouvelle invective du ministre de la santé envers une députée dans un échange haut en couleur au moment où Martine Wonner révélait l'importance des effets secondaires des vaccins anti-Covid signalé par le VAERS (cofinancé par la FDA et les CDC) aux Etats-Unis.



Extrait : "La désinformation à laquelle vous vous adonnez en continu est d'une gravité absolue Mme Wonner... Je sais que vous êtes protégé par votre mandat parlementaire mais je vous assure que sinon il y aurait eu un procès en diffamation. Vos paroles sont relayés par un certain nombre de réseaux sociaux et elles font un mal de chien. Vous propagez la désinformation j’ai honte pour vous, j'ai honte pour vous et j'ai honte pour vous ! »