Assistons-nous (enfin) à la montée de la résistance ? (TCW)

La voici à nouveau, il y a quelques jours, après le rassemblement de DC, observant que certains des plus fervents partisans des mandats de vaccination commencent à voir la lumière. Elle demande à son invité, le Dr Peter McCullough, épidémiologiste et cardiologue héroïque, si le cartel médical est enfin en train de capituler. A-t-il détecté un changement dans leur façon de penser ? Vous pouvez regarder sa réponse ici :

Laura Ingraham, sur Fox News, est également désireuse de marquer ce qu'elle considère comme le démantèlement du récit de la Covid. Dans un épisode du début du mois intitulé The Lies That Bind (Les mensonges qui lient), elle déclare qu'il devrait être évident maintenant que les élites démocrates ont utilisé la pandémie comme un moyen d'accroître la dépendance et le contrôle du gouvernement. Mais "maintenant, malheureusement, pour la Maison Blanche de Biden et les médias du régime, les faits les rattrapent trop vite pour qu'ils puissent dévier. Et donc leurs vieux mensonges de Covid et leur alarmisme, tout s'écroule rapidement".

"Les confinements se sont progressivement transformés en une autre attaque contre les libertés fondamentales. Les vaccins semblaient pouvoir nous émanciper de la panique et des tyrannies, mais la bête de la tyrannie s'était déjà déchaînée. Ce qui semblait être un moyen prometteur de traiter une maladie s'est révélé être une attaque sans précédent contre le choix individuel et la biologie. Les personnes qui ne se sont pas conformées ont vu leur vie complètement bouleversée".

Assistons-nous (enfin) à la montée de la résistance ? Article originel : Are we witnessing the rise of the resistance (at last)? Par Kathy Gyngell TCW, 28.01.22

Le Dr McCullough salue le travail du sénateur Ron Johnson, qui a organisé des séances de discussion à Washington pour informer le public, et cite l'avis de l'OMS selon lequel les futurs rappels pourraient en fait affaiblir le système immunitaire comme un exemple de changement de cap. Mais une bataille terminée ne signifie pas que la guerre est gagnée.

La dissidence et la résistance éclatent au Canada aussi, en ce moment même, dans le cadre des protestations les plus visuelles et les plus réelles. Un convoi de camionneurs canadiens protestant contre les vaccins obligatoires et bien d'autres choses encore - tout ce qui ne va pas au Canada sous Justin Trudeau, comme le montre ce film - a maintenant été rejoint par des camionneurs étatsuniens, les camions s'étendant sur 45 miles. Quelque 50 000 camionneurs partis de Vancouver dans le "Convoi de la liberté 2022" demandent à leur gouvernement d'abolir les passeports de vaccination. Il est à noter que le milliardaire Elon Musk a tweeté son soutien aux camionneurs.



En Europe, la dissidence est plus difficile à trouver en dehors des images de manifestations. Pourtant, nous voyons des scientifiques et des médecins de haut niveau dénoncer l'establishment. Le professeur israélien Ehud Qimron, par exemple. Comme le rapporte Neville Hodgkinson dans ces pages aujourd'hui, le meilleur immunologiste et microbiologiste de l'université de Tel Aviv a écrit une lettre percutante à son ministère de la Santé, fustigeant la gestion israélienne et mondiale de la pandémie. Il s'agit d'une lettre qui, à presque tous les égards, aurait pu être écrite à notre propre ministère de la Santé. Pour autant que je sache, elle n'a été publiée par aucun média grand public. Pour Will Jones, du Daily Sceptic, l'intervention de Qimron a marqué un "changement apparent dans le récit des piliers du consensus sur le confinement". Voici les extraits que Will a mis en évidence :

Deux ans plus tard, vous réalisez enfin qu'il est impossible de vaincre un virus respiratoire et que toute tentative en ce sens est vouée à l'échec. Vous ne l'admettez pas, car vous n'avez admis presque aucune erreur au cours des deux dernières années, mais rétrospectivement, il est clair que vous avez échoué lamentablement dans presque toutes vos actions, et même les médias ont déjà du mal à couvrir votre honte.

Vous avez refusé d'admettre que l'infection se produit par vagues qui s'estompent d'elles-mêmes, malgré des années d'observations et de connaissances scientifiques. Vous avez insisté pour attribuer chaque déclin d'une vague uniquement à vos actions, et ainsi par une propagande mensongère "vous avez vaincu la peste". Et encore une fois vous l'avez vaincu, et encore et encore et encore.

Vous avez refusé d'admettre que le dépistage de masse est inefficace, bien que vos propres plans d'urgence le stipulent explicitement ("Plan de préparation du système de santé à une pandémie de grippe, 2007", p. 26).