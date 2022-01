L'épouse de Borris Johnson photographiée en train d'enfreindre les règles de la Covid en embrassant une amie dans un club du West End (The Telegraph)

- SLT 24.11.21 Avec la soit-disant 5ème vague, le gouvernement français semble se contrefoutre des gestes barrières

--Malgré la reprise de l’épidémie et dans un contexte de relâchement général, le Congrès des maires de France a donné lieu, la semaine dernière, à l’organisation de festivités, sans masque, dans plusieurs ministères. Le premier ministre est confiné depuis lundi, positif au Covid.

Aussitôt le cas positif de Jean Castex officialisé, lundi en fin de journée, les images ont ressurgi sur les réseaux sociaux. Filmées par le correspondant à Paris de La Voix du Nord, on y voit le premier ministre tout sourire, sans masque, à l’occasion de la réception d’élus des Hauts-de-France, mardi 16 novembre, au ministère de l’intérieur, en marge du Congrès des maires de France. Gérald Darmanin et le ministre des PME, Alain Griset, tous deux originaires du Nord, sont aux côtés du chef du gouvernement. On se serre les paluches, blague et rigole à quelques centimètres du visage de l’autre, comme au bon vieux temps d’avant le Covid... Lire la suite sur Mediapart