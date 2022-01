Covid en Ecosse: Les taux de cas sont les plus bas chez les non-vaccinés alors que les personnes âgées ayant reçu une double injection sont à l'origine d'une augmentation des admissions à l'hôpital (Herald Scotland)

Covid en Ecosse: Les taux de cas les plus bas chez les non-vaccinés alors que les personnes âgées ayant reçu une double injection sont à l'origine d'une augmentation des admissions à l'hôpital. Article originel : Covid Scotland: Case rates lowest in unvaccinated as double-jabbed elderly drive rise in hospital admissions Par Helen McArdle Herald Scotland, 13.01.22

Les Écossais ayant reçu la double dose de vaccin sont désormais plus susceptibles d'être admis à l'hôpital avec la Covid que les non-vaccinés, dans un contexte d'augmentation du nombre de personnes âgées tombant malades en raison de la baisse de leur immunité.

Ces données "étranges" montrent que les taux de cas sont plus faibles chez les personnes non vaccinées que chez celles qui ont reçu un, deux ou même trois vaccins depuis que le variant Omicron est devenue le variant dominant en Écosse.

Les données contre-intuitives de Public Health Scotland (PHS) contredisent les tendances pandémiques précédentes qui ont toujours montré que les taux d'infection, d'hospitalisation et de décès étaient plus élevés chez les personnes non vaccinées. ...

Selon le dernier rapport du PHS, depuis le 4 décembre, le taux de mortalité lié à la Covid est constamment plus élevé chez les personnes ayant reçu un double vaccin que chez les personnes non vaccinées, mais beaucoup plus faible chez les personnes ayant reçu un triple vaccin. ...

Au cours de la dernière semaine de décembre, le taux de mortalité était de 7,06 pour 100 000 chez les personnes ayant reçu le double vaccin, contre 4,79 pour 100 000 chez les personnes non vaccinées et 0,21 pour 100 000 chez les personnes ayant reçu le triple vaccin.

Au cours de la semaine se terminant le 7 janvier, le taux d'hospitalisation était également deux fois plus élevé chez les personnes ayant reçu le double vaccin que chez les personnes non vaccinées - 130 admissions pour 100 000 contre 59 pour 100 000 - mais il est tombé à seulement 15 pour 100 000 chez les personnes ayant reçu le triple vaccin.

Les données sur les admissions ne font pas la différence entre les patients hospitalisés "à cause" de la Covid et ceux qui ont été testés positifs alors qu'ils étaient traités pour d'autres maladies, mais le PHS a déclaré que le taux d'hospitalisation élevé pour les personnes doublement vaccinées est dû à l'augmentation des admissions parmi les plus de 70 ans qui n'ont pas encore été stimulés et dont l'immunité diminue.

Il ajoute : "Dans d'autres groupes d'âge, les taux restent inférieurs pour les personnes ayant reçu deux doses par rapport à celles qui n'en ont reçu qu'une ou qui ne sont pas vaccinées.

"Ce groupe de personnes âgées de plus de 70 ans qui ont reçu deux doses de vaccin mais n'ont pas encore reçu de rappel peut inclure des personnes très vulnérables."

