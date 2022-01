Covid : les Pays-Bas vont assouplir les restrictions malgré l'augmentation du nombre de cas (BBC)

Covid : les Pays-Bas vont assouplir les restrictions malgré l'augmentation du nombre de cas Article originel : Covid: Netherlands to ease restrictions despite rising case numbers BBC, 27.01.22

Le gouvernement néerlandais a déclaré qu'il allait assouplir à partir de mercredi les restrictions relatives à la Covid-19, qui sont parmi les plus strictes d'Europe.

Les lieux d'accueil néerlandais, notamment les bars, les restaurants et les musées, sont fermés depuis le 18 décembre afin d'enrayer la propagation de la variante Omicron.

Mais malgré les restrictions, les cas de Covid-19 ont continué à augmenter, avec quelque 60 000 cas enregistrés par jour.

Le Premier ministre Mark Rutte a déclaré lors d'une conférence de presse que le pays "prenait un risque" en assouplissant les restrictions.

M. Rutte, qui a dû faire face à des appels de plus en plus nombreux en faveur d'un assouplissement des restrictions ces dernières semaines dans un contexte de baisse du nombre de décès et d'admissions en soins intensifs, a ajouté que les nouvelles règles seront en vigueur jusqu'au 8 mars.

Les cafés, bars et restaurants seront autorisés à ouvrir jusqu'à 22 heures, mais pour entrer, les clients devront présenter un résultat de test négatif, prouver qu'ils sont vaccinés ou qu'ils se sont récemment remis d'une infection à coronavirus.

Les boîtes de nuit resteront fermées et la capacité des événements sportifs et culturels sera limitée à 1 250 personnes.

Cette réouverture fait suite à une vague de colère de la part de nombreux employés du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui ont été déçus par la décision du gouvernement d'autoriser les magasins, les salles de sport, les coiffeurs et les travailleurs du sexe à reprendre leurs activités le 15 janvier alors que leur secteur était maintenu en état d'urgence...

...Malgré les restrictions sévères, les nouveaux cas de coronavirus continuent d'augmenter. Mardi, l'Institut national de la santé (RIVM) a signalé un nombre record de 366 120 cas pour la semaine précédente, soit une augmentation de 51 %.

Près de 90 % des Néerlandais ont désormais été vaccinés.

Mais le pays est à la traîne par rapport à ses voisins d'Europe occidentale en ce qui concerne le déploiement de son programme de vaccination de rappel, avec seulement 57 % des personnes qui se présentent pour se faire vacciner.



