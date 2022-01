Daniel Horowitz : Les données très préoccupantes de l'Ecosse concernant Covid et vaccin (Blaze.com)

Horowitz : Les données très préoccupantes de l'Ecosse Article originel : Horowitz: The very concerning data from Scotland Par Daniel Horowitz Blaze.com

"Les vaccins sont incroyablement sûrs. Ils nous protègent contre Omicron ; ils nous protègent contre Delta ; ils nous protègent contre COVID". Tels sont les propos de Rochelle Walensky, directrice du CDC entièrement vaccinée, alors qu'elle témoignait devant la commission sénatoriale de la santé avec deux masques sur le visage le 11 janvier.

Les données écossaises montrent que le taux de cas de COVID-19 standardisé pour l'âge est le plus élevé chez les personnes vaccinées à deux doses et le plus bas chez les non-vaccinés ! Elles montrent en outre que cette tendance à l'efficacité négative pour les double-vaccinés persiste pour les hospitalisations et les décès. Quelque chose ne va pas du tout ici et, avec d'autres données, cela soulève des questions préoccupantes sur l'effet négatif de l'affaiblissement des anticorps, du renforcement constant et des conséquences d'un vaccin vulnérable avec des anticorps sous-optimaux à spectre étroit contre un virus en constante évolution...

