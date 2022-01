Dans une interview au Parisien, Macron justifie l'apartheid sanitaire et dit vouloir "emmerder les non vaccinés" et déclare qu' "un irresponsable n'est plus un citoyen" - Réhabilitation de la notion d'Untermenschen et incitation à la haine ?

"...Bien qu'il n'y en ait pas un qui l'admette publiquement, les technocrates considèrent que leur rôle est de diriger la force destructrice de la foule pour le bien social. En utilisant la foule pour exercer une pression publique, les technocrates ciblent l'opposition en rendant plus difficile le maintien et l'expression publique d'un comportement ou de valeurs que l'élite considère comme obstructifs. Dans le cas de la COVID-19, les journaux reproduisent sans cesse des données qui suggèrent que le public soutient les mesures sévères de confinement, les vaccins obligatoires et les mesures de biosécurité élaborées - des politiques que le gouvernement a déjà alignées. En effet, le gouvernement a déjà commencé à tester, à mettre en œuvre et à budgétiser de telles mesures avant que les sondages d'opinion ne confirment l'assentiment du public. Le cycle est le suivant : les technocrates d'élite esquissent la direction à prendre par le biais de leurs ONG et de leurs groupes de travail ; les politiciens (en grande partie non informés, non qualifiés, embourbés dans leurs affaires quotidiennes, engagés dans des luttes de pouvoir internes) reçoivent des conseils des technocrates par le biais d'experts ; les fonctionnaires affinent, testent, mettent en œuvre, chiffrent et lancent des appels d'offres pour les mesures ; les programmes d'essai sont mis en œuvre et les contrats signés ; la législation est élaborée ; la presse est préparée par des briefings et des "fuites" à diffuser des articles de réflexion sur ces mesures ; des enquêtes favorables sélectionnées sont publiées ; la législation est adoptée par un parlement ignorant et non critique (sans tenir compte des engagements du manifeste) ; les mesures sont imposées à la population..." (Alexander Adams, Bournbrooks, 4.01.22 La COVID et la formation d'une psychose de masse )

"Le fait même que l’on pose la question du refus de soin pour des gens non vaccinés est un drôle de virus. Et ça, c’est l’immense faute morale des antivax: ils viennent saper ce qu’est la solidité d’une nation... Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen ".

Mais plus grave encore, il considère les non vaccinés contre la Covid comme des sous-citoyens et a déclaré " un irresponsable n'est plus un citoyen" :

“Et donc, il faut leur dire: à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restau, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné…”,

“D’ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré...“C’est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on la réduit? On la réduit, pardon de le dire, comme ça, en l’emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l’administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout. ”

1. La Covid a un taux de mortalité voisin de celui de la grippe saisonnière.

- Covid-19. Quand le Pr. Ioannidis évoquait un taux de létalité inférieur à 0.2% dans un bulletin de l'OMS, l'OMS évoquait indirectement un taux de 0.14% proche de la grippe saisonnière

- A partir d'une analyse statistique des études de séroprévalence, le Pr. Ioannidis considère que le taux de mortalité du Covid 19 est inférieur ou voisin de celui de la grippe

- Caché dans le rapport du CDC : Le taux de mortalité lié à la COVID est le même que celui de la grippe saisonnière (MuchAdoAboutCorona.ca)

- Selon le gouvernement écossais, le taux de mortalité de la Covid chez les sujets sans problème de santé est extrêmement faible, environ 0.015%



2. Le variant Omicron est très contagieux mais peu pathogène tandis que celui du variant Delta était beaucoup moins pathogène que la souche originelle alpha dont le taux de mortalité (cf. références ci-dessus) était proche de celui de la grippe saisonnière.





3. Les vaccins expérimentaux à séquence génétique contre la Covid ont été produits en très peu de temps et nous n'avons pas de recul suffisant sur les effets secondaires à moyen et court terme.

- Selon le PDG de Moderna, les phases d’évaluation de son vaccin n’ont pas été respectées afin de gagner du temps pour la mise sur le marché (Vidéo)

- Selon Pfizer, il faudra 5 ans pour étudier les risques de myocardites et de péricardites chez les enfants



4. Le vaccin anti-Covid à séquence génétique entraîne une immunosuppression dans les 2-3 premières semaines et a un effet qui s'estompe après 3-4 mois obligeant à des injections de rappel itératives. Les Pays-Bas prévoient 6 injections de rappel en 2022-2023 tandis que Israël en est déjà sa quatrième injection anti-Covid.

- The Lancet Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study

- Plus de 1,89 million de cas quotidiens dans le monde révèlent une erreur de calcul de l'efficacité du vaccin contre la COVID-19 (TrialSite News)

- Le journal "Le Monde" finit par évoquer la baisse de l'efficacité vaccinale qui a chuté "à 39%" en Israël selon des données

- Les Pays-Bas prévoient d'administrer jusqu'à six injections de rappel en 2022 et 2023 (TrialSite News)

- Israël commence à administrer une 4e dose aux personnes vulnérables (AFP)





5. Ces vaccins anti-Covid n'empêchent pas la transmission ni une infection mineure. Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a admis après consultation d'experts scientifiques que ""La double vaccination offre une grande protection contre les maladies graves et la mort, mais elle ne vous protège pas contre le fait d'attraper la maladie, et elle ne vous protège pas contre la transmission de la maladie."

Ils seraient protecteurs contre les formes sévères que ne font pas les gens en bonne santé à savoir l'immense majorité des gens. D'autres part l'immunité naturelle contre la Covid est beaucoup plus longue et durable que celle des vaccins qui nécessitent des injections itératives.

- Le Jt de France 2 évoque l'inefficacité de la campagne de vaccination de masse en Islande citant un expert islandais "c'est une déception que les vaccins soient aussi peu efficaces pour limiter une infection".

- Selon Nature, "Pour 1 000 personnes infectées par le coronavirus et âgées de moins de 50 ans, presque qu'aucune ne mourra"

- Selon les professeurs Fenton et Neil, les propres données du gouvernement britannique ne soutiennent pas les affirmations relatives à l'efficacité/sécurité des vaccins : augmentation du taux de mortalité chez les vaccinés / non vaccinés (Probability and Law)



6. De nombreux vaccins à ARN messager ou à vecteur ADN ont été suspendus dans de nombreux pays pour cause soit de thromboses soit de myocardites. Le ministère japonais de la santé a mis en garde contre les effets secondaires potentiellement graves des vaccins Moderna et Pfizer. Une publication de documents demandée par le groupe Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) montre que 1 200 décès sont en lien avec le vaccin Pfizer sur une période de 90 jours. Le BMJ a rapporté la décision de la Chambre des Lords selon laquelle il n'y a pas assez de données pour soutenir les vaccinations obligatoires du NHS. Les données du VAERS aux USA font état de 21.000 décès post-vaccinaux quand en France, l'ANSM, malgré des rapports lacunaires, faisait état de plus de 1000 décès post-vaccinaux en octobre 2021. Sa directrice déclarant même que ce vaccin produisait un nombre incroyable d'effets secondaires. Au Royaume-Uni, début 2022, 1 822 décès post-vaccination anti-Covid ont été enregistrés par le système de carte jaune de la MHRA. Eudravigilance - la version européenne du système de signalement des cartes jaunes - a signalé, au 4 décembre, 2 970 644 réactions sur 1 288 780 rapports, dont 32 652 décès.

- Covid-19 : Un chercheur tire la sonnette d'alarme sur les problèmes d'intégrité des données dans l'essai vaccinal de Pfizer (British Medical Journal)

- L'Islande arrête les vaccins Moderna en raison de craintes d'inflammation cardiaque (Medicalxpress.com)

- La Suède suspend le vaccin Moderna pour les 30 ans et moins (The Independent)

- Le Danemark, l'Islande et la Norvège suspendent l'utilisation du vaccin AstraZeneca en raison d'une suspiction de "thrombose"

- Covid-19 : pour les doses de rappel, la HAS ne recommande plus Moderna (Orange actualités)

- Une importante étude d'Oxford sur les effets secondaires des vaccins révèle que le risque de myocardite chez les jeunes hommes est jusqu'à 14 fois plus élevé après la vaccination qu'après l'infection (Daily Sceptic)

- Covid19. Deux articles publiés dans le British Medical Journal doutent de "l'efficacité" réelle des vaccins à sauver des vies ou à lutter contre la pandémie

- Quand le rédacteur en chef adjoint du BMJ questionnait l'efficacité réelle des vaccins à ARN et alertait sur l'insuffisance des essais vaccinaux sur les personnes âgées fragiles

- Biais dans la déclaration des résultats des essais cliniques des vaccins à ARNm contre la COVID-19 (Medicina)

- Deux professeurs israéliens remettent en cause dans le BMJ les grandes études israéliennes annonçant une efficacité du vaccin Pfizer supérieure à 92%

- Les vaccins AstraZeneca et Pfizer associés à des effets secondaires rares mais potentiellement graves selon une étude (The Times)

7. Enfin, pour terminer, il n'existe pas de corrélation statistique entre les taux d'injection dans la population, les taux d'infection et la prévalence des maladies. Une étude conjointe des États-Unis et du Canada, qui a évalué les rapports statistiques de 68 pays et de 2 947 comtés étatsuniens, a révélé ce qui suit :

"Au niveau des pays, il ne semble pas y avoir de relation discernable entre le pourcentage de la population entièrement vaccinée et les nouveaux cas de COVID-19 au cours des 7 derniers jours. En fait, la ligne de tendance suggère une association marginalement positive, de sorte que les pays dont le pourcentage de la population entièrement vaccinée est plus élevé présentent un plus grand nombre de cas de COVID-19 pour 1 million d'habitants".

La péninsule de Gibraltar, qui compte environ 34 000 habitants, a été ravie de déclarer qu'elle avait atteint un taux de vaccination de 100 %. Par la suite, elle a subi une recrudescence des cas signalés. En République d'Irlande, la ville de Waterford a un taux de vaccination de 99,7 % et le taux de cas le plus élevé d'Irlande. En Israël, où la définition de "pleinement vacciné" signifie qu'une personne a reçu deux injections initiales et un rappel (3 injections), 67 cas du variant Omicron ont été enregistrés. Sur ces 67 cas, 54 (près de 81 %) ont été entièrement injectés (3 doses reçues). Parmi les 13 cas restants, nous ne savons pas si l'un d'entre eux n'a pas été injecté. Ils auraient pu recevoir une ou deux injections et être classés dans la catégorie des personnes non "entièrement vaccinées".



Toutes ces données doivent donc amener à la plus grande prucence quand on évoque la volonté d'une vaccination de masse avec de tels vaccins pour une maladie bénigne pour l'immense majorité des gens.



Plutôt que de raison garder, le monarque de la République met de l'huile sur le feu et légitime un apartheid sanitaire en jettant l'opprobre sur les non-vaccinés ; des non vaccinés considérés comme une catégorie de "sous citoyens". Le monarque déclare qu'il n'a pas l'intention de les envoyer en prison quand on sait la versatilité du personnage qui criait haut et fort, huit mois auaparavant, qu'il n'envisagerait pas de passe sanitaire, on a légitimement de quoi douter de sa parole. Va-t-il remettre au goût du jour la notion d'Untermensch devant une foule fanatisée par des médias relayant la propagande d'Etat ?

Ces vaccinations de masse contre la Covid pourraient toutefois se retourner assez vite contre lui si il était avéré que nombre des décès post-vaccinaux (survenant après vaccination sans que l'on puisse inférer de la cause) constatés par les autorités de surveillance sanitaire étaient bien attribuables aux vaccins.

Certaines données scientifiques (pas toutes) vont dans ce sens.

- Une importante étude d'Oxford sur les effets secondaires des vaccins révèle que le risque de myocardite chez les jeunes hommes est jusqu'à 14 fois plus élevé après la vaccination qu'après l'infection (Daily Sceptic)

- Cause de la mort après vaccination contre la COVID-19. Composants non déclarés des vaccins COVID-19 (conférence de presse des professeurs Burkhardt, Lang, Bergholz)

- Freewest Media , Le chef pathologiste allemand tire la sonnette d'alarme sur les lésions vaccinales mortelles

- Les vaccins contre la COVID-19 sont 98 fois plus mortels que les vaccins contre la grippe selon les rapports du VAERS (TrialSite News)





Rappelons que le nombre d'effets secondaires déclarés aux autorités sanitaires de surveillance représente souvent 10% du total des effets réels observés dans la réalité.



La question d'une violation du code de Nuremberg sur les expérimentations médicales (pour l'instant ce vaccin est expérimental et n'a été approuvé en Europe et en France que par mesure d'urgence sanitaire c'est à dire en utilisation d'urgence mais ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché en bonne et due forme). Il s'agit de médicaments expérimentaux dont le profil de risque est inconnu et que l'on impose aux gens sans leur donner la moindre possibilité de donner leur consentement éclairé. Le déploiement des injections enfreint de nombreuses conventions internationales, dont le Code de Nuremberg. Il existe des preuves évidentes d'obscurcissement et de déni pour cacher au public les dangers des injections. Cela semble franchir le seuil de la criminalité dans presque tous les États-nations où les injections sont déployées. Les populations nationales sont clairement attaquées par leurs propres gouvernements et leurs partenaires. En corollaire, la question d'un potentiel crime contre l'humanité pourrait alors clairement se poser.

- Des médecins et des scientifiques accusent l'Agence européenne du médicament de minimiser les dangers du vaccin contre la COVID-19 (Doctors for Covid Ethics)

- SLT 15,03.21 Des professeurs et médecins écrivent à l'Agence européenne du médicament au sujet du risque de thromboses et d'hémorragies liées aux vaccins à ARN, l'agence ne répond pas, ils publient leur lettre



Macron semble prendre une position électoraliste et se poser en tant que président des vaccinés (majoritaires en France, la population adulte serait vaccinée à 90% en France) contre la Covid au risque de diviser son royaume sur la fin de son mandat électoral. Rappelons également que pour l'essentiel, les gens ont été contraints de se faire vacciner contre une maladie bénigne pour pouvoir regagner partiellement leur liberté individuelle et collective. S'agit-il d'une incitation à la haine à l'encontre des non vaccinés ? Macron est-il en train de réhabiliter la notion d'Untermeschen en laissant entendre que les non vaccinés sont des sous citoyens ? S'agit-il de livrer à la vindicte populaire des boucs émissaires ? Prépare-t-il la population générale à une vaccination obligatoire ? La prochaine étape de son retournement de veste permanent ? Il était jusqu'à l'été 2021 opposé à la vaccination obligatoire. avant de l'imposer aux professions exposées au public hormis les policiers. Va-t-il rendre obligatoire cette vaccination expérimentale pour tous ? La meilleure façon d'emmerder les non-vaccinés seraient sans doute, après le passeport vaccinal, de les contraindre à se vacciner contre leur gré. Enfin, son apologie d'une campagne de vaccination de masse pour une maladie bénigne pour l'immense majorité des gens et avec des effets secondaires graves pouvant aller jusqu'au décès dans des proportions non négligeables relève-t-elle d'un potentiel crime contre l'humanité ?



L'histoire jugera et tranchera ...