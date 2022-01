David Pujadas affirme, chiffres à l’appui, que le « tsunami Omicron » n’existe pas (Nexus)

Monsieur Pujadas semble se poser des questions sur la désinformation de masse concernant le variant Omicron. Le jeudi 30 décembre, en direct sur le plateau de l’émission « 24H Pujadas » sur LCI, le présentateur paraissait agacé par la médiatisation exagérément anxiogène qui entoure actuellement la « vague » due à ce variant. Il a ainsi choisi, avec l’aide d’une collaboratrice et chiffres à l’appui, de prouver que les prévisions alarmistes ne se sont pas concrétisées.

David Pujadas a commencé ainsi la présentation du sujet lors de son émission : « L’Apocalypse Omicron, alors je dis Apocalypse, parce que c’est couramment admis. On ne peut pas dire Omicron sans dire tsunami, raz-de-marée, la falaise, le mur qui va tous nous ensevelir ! C’est ce qu’on entend dans les médias. C’est ce qu’on entend chez les médecins. Vous le lisez dans la presse, vous l’entendez à la radio, vous le voyez à la télévision. Bref, la peur, l’inquiétude. » Il estime que « le temps est venu d’observer les conséquences d’Omicron sur ce qui nous importe vraiment : les cas graves, les morts, la santé publique ». Il affirme que les chiffres sont clairs et propose d’exposer les données, de les analyser et de se demander si le climat anxiogène actuel est réellement justifié…



