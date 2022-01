De la désignation d'un ennemi intérieur à géométrie variable en France ? Après Sarkozy, Pécresse en digne héritière veut "nettoyer les quartiers" au "karcher" tandis que Macron veut "emmerder" les Français non vaccinés

Pendant que Macron veut "emmerder" les Français non vaccinés qu'il considère comme des non citoyens définissant ainsi les contours d'un ennemi intérieur, Pécresse lorgne les voix de l'extrême droite et comme son mentor veut nettoyer les banlieues au "karcher" et augmenter le nombre de places en prison prenant sans doute le terrible exemple de la répression tous azimuths des banlieues aux Etats-Unis notamment à New-York et Los Angeles, sous Reagan, Bush et Clinton à l'époque de la lutte contre le crack déversé sur les quartiers par les Contras nicaraguayens soutenus par la CIA. Enfin, pour l'instant il ne s'agit que de vaines promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Mais, il s'agit d'un thème qui pourrait faire boule de neige à l'extrême droite et enflammer la campagne électorale.