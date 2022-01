Déprogrammer la psychose de masse Covidienne (Bournbrook)

Déprogrammer la psychose de masse Covidienne (Partie III)

- Lire la Partie II: Le covidianisme et la foule effrayée (Bournbrook)

- Lire la Partie I : La COVID et la formation d'une psychose de masse (Bournbrook)





La tâche consiste donc à libérer les gens de la psychose de masse.

Dans les parties précédentes de cet argumentaire (la partie I peut être lue ici [traduction française ici], la partie II ici [traduction française ici]), nous avons vu la manière dont les foules diffèrent des individus et peuvent être manipulées. Nous avons vu comment le covidianisme se conforme à certaines caractéristiques d'un mouvement de masse reépéré par Eric Hoffer, qu'il a identifié en 1951. Dans cette dernière partie, nous allons examiner quelques mesures pratiques pour aider à libérer les autres de la psychose de masse propagée par les autorités et les médias de masse.

"Libérer les autres" ? Pourquoi ne pas me libérer, moi-même, votre lecteur ? Si vous avez lu les deux parties précédentes et que vous y avez trouvé beaucoup de choses qui sonnent juste, vous êtes déjà affranchis de la psychose de masse. Même si vous avez des doutes sur la position dissidente complète - c'est-à-dire résister activement, perturber, saboter, défier le récit commun, ne montrer aucune crainte, refuser d'admettre les positions morales de l'élite, refuser de se soumettre à la volonté des masses, reconnaître les agents de manipulation lorsque vous les rencontrez - vous ne reviendrez jamais honnêtement à croire entièrement la BBC, les journaux, les points de presse du gouvernement et les publicités financées par le NHS de personnes mourantes dans des lits d'hôpital. La tâche consiste donc à affranchir les autres de la psychose de masse.

L'emprise de la psychose de masse sur les individus dans une foule ne se fait pas par la logique ou les incitations privées mais par un récit émotionnel. Par conséquent, c'est en sapant ce récit unificateur aux yeux d'un individu que l'on desserre le lien entre l'individu et le groupe. Cela peut se faire par la dérision ou en persuadant un individu de consommer moins (ou pas du tout) de messages dans les médias de masse. Moins on consomme de propagande, plus il est facile de construire des communautés distinctes et de suivre des objectifs personnels. Les valeurs de la foule sont souvent barbares et contraires à celles des individus qui la rejoignent ; en encourageant l'individu à revenir à un comportement d'agent moral, l'individu en viendra à se distinguer de la masse. L'éthique personnelle d'un individu, aussi éculée et peu examinée soit-elle, est au moins différente de celle de la masse. La différenciation se fait en rendant l'individu conscient du conflit entre sa moralité et ce que la masse croit. Il est possible de mettre en évidence des exceptions, notamment en ce qui concerne les parents ou les amis proches, voire des incohérences dans ses propres actions.



Voici quelques angles de persuasion qui aideront à déprogrammer le Covidien. Souvent, le succès repose sur le rappel des valeurs fondamentales des gens. Ces mantras brandis jusqu'en mars 2020 étaient peut-être irréfléchis et défectueux, mais ils n'étaient pas sans valeur et leurs anciennes formes demeurent dans la psyché de ceux qui sont actuellement sous l'emprise de la psychose de masse. Faites appel aux valeurs fondamentales d'une personne plutôt que de présenter des statistiques, sauf si les statistiques sont utilisées pour étayer un argument moral.



L'hypocrisie : Cet aspect relève de l'hypocrisie, bien que cela ne soit pas strictement exact. J'ai écrit dans un article précédent qu'il n'y a pas d'hypocrisie lorsque les élites ne sont pas censées avoir les mêmes normes que les non-élites. Cependant, de manière générale, vous pouvez parler à vos connaissances de l'hypocrisie des élites qui enfreignent les consignes de confinement, font la fête et enlèvent leurs masques alors que les non-élites respectent ces règles. Parlez des sujets courants des politiciens et des scientifiques qui enfreignent les règles qu'ils imposent aux autres. C'était injuste mais cela montrait aussi qu'ils ne craignaient pas d'attraper la COVID ou du moins qu'ils ne craignaient pas l'impact que la COVID pourrait avoir sur eux et leurs familles.



Injustice : Parlez de l'injustice des hommes et des femmes mourants privés de contact avec leurs proches dans leurs dernières heures. Parlez des enfants séparés de leurs camarades et amis, retirés de l'école, poussés à la dépression, à l'automutilation et au suicide par des directives qui ne protègent personne. Notez la cruauté de forcer les enfants et les handicapés à porter des masques contre leur volonté et leur compréhension (et oui, ils ont été forcés de le faire par des parents et des soignants trop zélés). Faites remarquer l'inhumanité d'empêcher un homme de réconforter sa mère à un enterrement. Lorsque vous soulevez ces questions de compassion et de décence communes, avec des exemples à l'appui, et que vous soulignez qu'il est prouvé qu'aucune des mesures autoritaires n'empêche la transmission, vous les obligerez à examiner leurs valeurs.



Coût/préjudice : L'énorme fardeau de la dette imposée aux générations futures va déformer les vies pour les décennies à venir. Faites remarquer le gaspillage massif du coût des hôpitaux Nightingale. Cela ne suggère-t-il pas une réaction excessive à un virus à faible mortalité ? Cela ne suggère-t-il pas un manque de proportion ? À tout le moins, les souffrances évidentes causées par les services de santé qui deviennent des systèmes uniquement axés sur la COVID et qui, de ce fait, ne traitent pas les maladies dégénératives graves, constituent (du moins maintenant) une injustice, même pour ceux qui pensaient auparavant que la COVID était une menace majeure.