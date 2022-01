Des documents du gouvernement étatsunien révèlent que les premiers tests de la COVID-19 ont été contaminés (TrialSite News)

Des documents du gouvernement étatsunien ont mis en lumière les raisons pour lesquelles les premiers tests contre la COVID-19 se sont révélés défectueux. Début 2020, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) se sont empressés de concevoir et de fabriquer des kits de test capables de détecter le coronavirus. En février 2020, des établissements de santé publique ont signalé des erreurs dans les tests PCR conçus par les CDC, laissant les États-Unis aveugles au nombre croissant de cas de la COVID-19. Bien que d'autres pays aient produit des kits de test efficaces, ceux-ci n'ont pas été adoptés aux États-Unis, comme le rapporte TrialSite. L'échec précoce des kits de test du CDC était dû à une contamination et à un laboratoire surchargé, selon une enquête de BuzzFeed. Buzzfeed News a eu accès à des notes d'entretien et à des documents d'enquête du ministère étatsunien de la santé et des services sociaux (HHS), le département chargé d'enquêter sur l'échec du test, qui ont permis de faire la lumière sur ce qui n'a pas fonctionné avec les tests. Bien sûr, aujourd'hui, une nouvelle crise des tests se produit : il n'y en a pas assez pour répondre à la vague massive d'Omicron. Il semblerait que, pour la deuxième fois, une pénurie de tests de dépistage du SRAS-CoV-2 ait un impact important sur la réponse étatsunienne. Que pouvons-nous apprendre des ...

