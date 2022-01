Des médecins des îles Féroé rapportent que lors d'un récent rassemblement privé, 21 des 33 travailleurs de la santé triplement vaccinés ont été infectés par le variant Omicron du SRAS-CoV-2. Ils étaient tous symptomatiques (TrialSite News)

L'étude de série de cas récemment rédigée portait sur un événement au cours duquel 33 personnes participant à une réunion privée ont été exposées au variant Omicron concerné. Plusieurs participants ont remarqué des symptômes au cours des jours suivants et ont effectué un test PCR, qui s'est avéré positif. Les autres participants ont par la suite également effectué des tests PCR, de sorte que 21 des 33 participants ont été testés positifs, ce qui correspond à un taux d'attaque de 63,6 %. Le taux d'attaque inhabituellement élevé a conduit le médecin-chef à demander le séquençage du génome du virus, ce qui a permis d'identifier la première variante d'Omicron dans les îles Féroé le 8 décembre. Jusqu'à présent, 13 échantillons provenant du rassemblement, et quatre autres de la chaîne de transmission étendue, ont été vérifiés comme étant le variant Omicron grâce à un séquençage ciblé.

Les auteurs incluent le médecin en chef d'une communauté des îles Féroé, un groupe d'îles autonomes situé entre l'Islande et la Norvège, ont jusqu'à présent bien réussi à éloigner le COVID-19. Les auteurs rapportent qu'au 8 décembre, 74,6 % de la population du territoire avait été vaccinée deux fois, tandis que 13,6 % de la population à cette date avait reçu un vaccin de rappel.

Récemment téléchargés sur le serveur de préimpression medRxiv, des épidémiologistes, des responsables de la santé publique et des médecins des îles Féroé, un territoire danois autonome, rapportent que lors d'un récent rassemblement privé, 21 des 33 travailleurs de la santé triplement vaccinés ont été infectés par le variant Omicron du SRAS-CoV-2.

Événement Omicron SuperSpread dans les îles Féroé : 21 des 33 participants triplement vaccinés et infectés ! Article originel : Omicron SuperSpread Event in Faroe Islands Gathering: 21 out of 33 Attendees Triple Vaccinated & infected! TrialSite News, 1.1.22

Les auteurs supposent que tous les autres cas sont également basés sur le variant Omicron. Il n'a pas été possible d'identifier définitivement le cas index à l'origine de cette chaîne de transmission, mais on peut supposer que le variant a été importé de l'étranger.

Les auteurs de l'étude signalent que tous les participants infectés étaient entièrement vaccinés avec le vaccin à ARNm BNT162b2 (Comirnaty ; BioNTech/Pfizer) et avaient reçu une troisième dose de rappel au cours des deux derniers mois et demi, et qu'aucun n'avait d'antécédents d'infection antérieure par le SRAS-CoV-2.

Les auteurs ont signalé une brève période d'incubation du SRAS-CoV-2 de 2 à 6 jours, avec une période d'incubation moyenne de 3,24 jours (IC 95 % 2,873,60). Le temps nécessaire à la résolution des symptômes varie, ceux-ci pouvant durer de un à neuf jours.



Conclusion

Les auteurs des îles Féroé mettent en garde contre le fait qu'Omicron peut très certainement entraîner des événements "super-épandants", même chez les personnes ayant reçu trois vaccins. Tous les cas signalés étaient symptomatiques, personne n'a heureusement dû être hospitalisé. Les auteurs expriment un besoin urgent de mieux comprendre le variant Omicron.

Les résultats de l'équipe suggèrent que le variant Omicron présente de puissantes propriétés d'évasion immunitaire et que même les personnes récemment vaccinées courent un risque avec cet agent pathogène. Jusqu'à présent, tout indique que le variant Omicron est plus transmissible mais moins grave que le variant Delta. Les vaccins ont-ils contribué à atténuer et à réduire l'intensité de la percée de l'infection - il est très probable que le statut ait aidé. Mais le récit dominant selon lequel une troisième dose protégerait contre l'infection est remis en question ici, dans les îles Féroé, qui font partie du Danemark.



Chercheur principal/Investigateur