Des Rwandais vaccinés de force, selon la Deutsche Welle (TrialSite News)

Des Rwandais vaccinés de force, selon un radiodiffuseur allemand

Article originel : Rwandans Vaccinated by Force, According to German Broadcaster

TrialSite News, 21.01.22





Des Rwandais affirment que les autorités locales chargées de l'application des lois rassemblent des personnes pour leur administrer de force des injections de doses de vaccin contre le coronavirus sans leur consentement.

La police fait du porte-à-porte pour administrer des injections sans consentement

La Deutsche Welle (DW) a rapporté cette semaine que des fonctionnaires locaux du gouvernement rwandais, y compris la police locale dans les zones rurales, faisaient du porte-à-porte pour arracher des personnes à leur domicile et leur administrer des injections sans leur consentement.

Le rapport indique que la pratique concerne principalement des Rwandais pauvres, notamment des enfants des rues et des criminels présumés dans des centres de transit rwandais plus éloignés, dans le district de Ngororero de la province occidentale, à près de 40 miles au nord-ouest de Kigali, la capitale du pays.

Le Rwanda : Le centre de production d'ARNm de l'Afrique

Le Rwanda et BioNTech SE ont annoncé en octobre que la nation africaine accueillerait le premier site de fabrication de pointe de vaccins à base d'ARNm de l'Union africaine d'ici la mi-2022.

"Il s'agit de la prochaine étape dans les efforts de BioNTech pour mettre en œuvre des solutions durables d'approvisionnement en vaccins de bout en bout sur le continent africain", a déclaré BioNTech dans un communiqué.

Faibles taux de vaccination en Afrique

Les taux de vaccination en Afrique sont parmi les plus bas du monde, à environ si...



Lire la suite