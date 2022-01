Le résistant Djokovic risque d'être expulsé d'Australie (Bournbrook)

Le défiant Djokovic risque d'être expulsé d'Australie.

Article originel : Defiant Djokovic faces deportation from Australia

Par Luke Perry

Bournbrook, 6.01.22



Note de SLT : Le titre en Chapô est le nôtre.



Contrairement à tant d'autres, Novak Djokovic a privilégié la liberté à la fortune et au symbolisme du statut-quo sur les médias sociaux et il a besoin de tout le soutien qu'il peut obtenir.

Depuis plusieurs mois, on doutait que le numéro un mondial du tennis Novak Djokovic revienne à Melbourne pour défendre son titre à l'Open d'Australie, et ses espoirs semblaient bien anéantis. Dès son arrivée à l'aéroport de Melbourne jeudi, le Serbe a été arrêté par les autorités.

Djokovic a d'abord tenté d'échapper à l'obligation de se faire vacciner en remplissant un formulaire d'exemption médicale, ce qui lui a permis d'obtenir un visa pour participer au tournoi. Son formulaire d'exemption a d'abord été accepté par le pays, puis retiré dans ce que son mentor décrit comme une décision "politiquement motivée".

Djokovic reste défiant, et nous devrions le remercier pour cela. Il a tellement à perdre en s'absentant - une nouvelle victoire en Grand Chelem porterait son palmarès personnel au chiffre magique de 21, dépassant ainsi Rafael Nadal et Roger Federer, ses grands rivaux.

Il n'aura peut-être pas beaucoup de chance de jouer ailleurs non plus, notamment à Roland-Garros, où le président Macron a juré d'"emmerder" les personnes non vaccinées, et à New York, siège de l'US Open, qui n'acceptera probablement pas les stars du sport non vaccinées, compte tenu de ses nombreuses obligations en matière de vaccination.