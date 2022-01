Echec de la campagne vaccinale de masse. Malgré un fort taux de contaminations, Israël envisage une immunité naturelle et collective, rouvre ses frontières et réserve la 4ème dose aux plus fragiles (Jt France 2)

Deuxième reportage du Jt de France 2 en quatre jours sur "l'immense paradoxe" Israélien où face à la hausse des contaminations, le pays a décidé de rouvrir ses frontières et de réserver la 4ème dose aux patients à risque comptant sur une immunité collective naturelle alors que les Israéliens ont été massivement vaccinés à 3 reprises. Tout ça pour ça ?



Voilà ce qu'en dit l'envoyé spécial (voir la vidéo à partir de 45")mot pour mot (non retranscrit dans le synopsis ci-dessous) : "...C'est un tournant stratégique qu'en fait qu'opère le gouvernement qui constate qu'il n'est plus possible de stopper la propagation du virus. Il dit ce ne sont pas quelques cas venus de l'étranger qui vont changer la donne et puis surtout ce virus constate-on ici est beaucoup moins mortel que ne l'était delta. Le pari d'Israël est en fait de protéger ses plus faibles de parier sur la 4ème dose notamment pour les plus de 60 ans et puis de laisser courir entre guillemet omicron dans la société pour essayer dans les semaines qui viennent d'atteintdre usi ce n'est une immunité en tout les cas une forme de protection collective."

Tout le contraire de ce que font la majorité des gouvernements en Europe !