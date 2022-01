En face du battage médiatique français pro-vaccin, Sky News diffuse une vidéo d'un médecin du NHS remettant en cause l'efficacité des vaccins devant le ministre de la santé britannique (Vidéo)

Usuellement sur les chaînes très liées au pouvoir et plus généralement les médias de masse, nous avons droit à une apologie sans discontinuer de la vaccination contre la Covid, une maladie pourtant bénigne pour l'immense majorité des gens.



Ainsi au Jt de France 2 de 20h hier, nous avions droit à un mini-reportage à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière faisant l'apologie de la vaccination anti-Covid et stigmatisant le manque de responsabilité des non-vaccinés qui se mettent en danger. Ce n'était pas dit comme cela mais cela y ressemblait. Le sujet à la Une du journal s'intitulait :

REPORTAGE. Covid-19 : le combat des soignants dans un service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière

Le rythme des contaminations au Covid-19 ne faiblit pas, vendredi 7 janvier. Passée la vague du variant Delta, les services de réanimation...



Et nous avions droit au cas d'une femme enceinte non vaccinée qui serait décédée de la Covid : "Dans la matinée du vendredi 7 janvier, les visages d'une équipe de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, sont fermés : elle n'a rien pu faire pour éviter le décès d'une jeune maman malade du Covid-19. Elle laisse deux enfants derrière elle, dont son bébé né par césarienne. "Elle ne voulait pas se faire vacciner parce qu'elle était enceinte, et qu'elle avait peur pour son bébé", relate le docteur Elodie Baron, médecin réanimatrice. Une autre patiente inquiète les soignants. Agée de 26 ans, elle est obèse et non-vaccinée..."



De l'autre côté de la manche, nous avons droit en général au même style de reportage mais l'un vient secouer le landernau médiatique. Il s'agit d'un reportage diffusé sur Sky News montrant le ministre de la santé britannique en tournée au Kings Hospital College de Londres et qui rencontre bien malgré lui, un médecin anesthésiste du NHS travaillant aux soins intensifs. Celui-ci lui dit que la stratégie de la vaccination anti-Covid ne fonctionne pas et que lui même refuse de se faire vacciner étant donné qu'il a déjà eu la Covid et a des taux d'anticorps encore très élevés contre le virus. Il pointe l'inutilité de la vaccination pour l'immense majorité des gens.